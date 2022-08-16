PPRB 升格「公共關係部」 陳東：會加快主動闢謠

曾淑賢(左)指，新標誌的三角形象徵帶領警隊公關工作與時並進，交織的「PRW」則代表警隊心繫社會，並建立更團結和安穩的社會。右為助理處長陳東。 (黃玲燕攝)

主理警隊傳訊及形象的「公共關係科」(PPRB)早前升格為「公共關係部」(Public Relations Wing)，公共關係部主管由助理處長陳東於上周一(8日)正式接任，並於日前與傳媒會面。陳東指，警民關係「時升時跌」，跌的原因涉及受假消息影響，故警方會加快及更快主動澄清謠言；強調警方對新聞或個人自由的尊重毋庸置疑，但大前提不能違法。

陳東上任第五日與傳媒會面，並提出未來5大工作重點，包括增加警隊透明度、更快澄清謠言、舉辦更多活動、建立良好警民關係，以及善用新科技。他坦言，警民關係變差，受假消息影響，故警方近年引入「24小時輿情追蹤機制」，以數據配合人手留意線上線下多人留意及討論的新聞，盡早發現及主動澄清謠言。

被問到如何評價現今警民關係，他舉例指近日警隊舉辦的慈善音樂會「樂韻警聲頌銀禧」，兩日音樂會活動約2,000人出席，以及多達4,000名市民參觀油麻地警署以「守法、護城、百載情」為主題的展覽，「咁多市民支持已經可以回答問題」；又提到未來會積極與不同傳媒及機構溝通，不排除與任何一個組織聯繫的機會。

警方：尊重自由毋庸置疑

數間網媒停運，警方國安處日前亦拘捕社交媒體專頁「公務員Secrets」的管理員，陳東強調，警方對新聞或個人自由的尊重毋庸置疑，重申「網上發表言論只有一個重點，就是不能違法」，並指警方一定有表面證據才會調查；至於發洩與煽動的界線，他指法例已經寫得清楚。警察公共關係部總警司曾淑賢補充，警方對所有人都一視同仁，犯法就需要負責任，警隊有不遵從法紀的人亦會秉公辦理。