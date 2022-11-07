QFPay HK 將推融資產品 配合「商務數據通」 助中小企客戶更快融資 搶佔先機

以往電子支付系統的功能單一，隨著金管理於去年試行「商業數據通」Commercial Data Interchange (CDI)後，電子支付系統的數據，亦可協助中小企快速申請融資，搶先機拓生意。電子支付服務商QFPay HK（錢方香港）於去年參與了CDI的試行階段，並成功透過支付系統的數據，協助中小企客戶於短時間內申請貸款融資，從而可搶佔市場先機。為配合金管局於早前正式推出CDI，QFPay HK亦將與多間金融機構合作，推出嶄新融資產品，從而讓金融機構可更快獲取審批貸款所須的資料，協助中小企增加申請貸款的成功率及更快獲批。

「雖然各大銀行及財務機構都有推出中小企貸款，但當中小企有需要額外資金周轉，以開拓市場或新產品等時，財務機構往往需要中小企提供詳細的財務報表及公司資產證明，甚至個人資產證明，變相成個人貸款，更要評估企業的經營和前景等。但傳統中小企的財務報表卻可能滯後數月至半年不等，銀行可能需要數月才能完成審批手續，屆時企業已白白錯失拓展生意的先機。」QFPay HK海外聯合始創人兼總經理梁生光（Will）指，該公司自2015年起已在香港開展業務，所推出的電子支付系統，不單為中小企客戶提供收款、結算、轉賬等功能，更能綜合不同電子支付平台的數據，反映公司實時的收支狀況，更可統計出使用不同支付平台的消費者比率等，作為銀行參考的數據。

提供實時數據 獨立第三方認受性高

自金管局去年試行CDI後，如中小企有貸款融資需要，QFPay HK於獲得客戶同意後，便可向銀行提供最新相關數據，以便銀行可加快審批申請。「這些數據顯示了中小企的最新經營和收支狀況，甚至連公司提供的最新優惠，或是收到投訴等情況，都可顯示出來，有助銀行加快批核決定。」 梁生光續指，QFPay HK作為獨立第三方，所提供的數據更備受認可。事實上，於CDI試行期間，QFPay HK已利用電子支付系統的數據，協助不止一個客戶成功於短至約兩星期的時間，向銀行申請企業融資貸款，比昔日最少需數月才申請成功，於時間上已大為縮短。當中採用QFPay HK的電子支付系統已近五年的2000 Fun，便成功透過系統收集的交易數據，於短時間內向銀行申請達七位數字的貸款融資，以擴展其公司業務。

電子消費趨普及 致力助中小企發展

在疫情期間市民逐漸養成使用電子支付平台購物的習慣，加上特區政府推出電子消費券刺激消費，不少中小企趁機引入電子支付平台，以把握網上消費的機遇。梁生光相信，就算在疫情緩和後，電子消費亦會逐漸成為未來的主流。加上金管局將進一步開放API（應用程式介面），更有助各銀行及金融機構加快貸款審批的決定，而中小企亦可以憑數據申請到貸款，把握潮流趨勢及擴展業務。為積極配合CDI正式推出，以及開放API亦已進入最後階段，QFPay HK將於來年第一季與多間銀行合作，推出更多嶄新的電子支付及金融科技產品。