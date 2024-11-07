QS亞洲大學排名2025｜香港大學續排第2　本港3間大學位列首10位

在最新的QS亞洲大學排名，北京大學繼續排在首名，港大維持第2名，中大由去年的第10位上升至今年的第6位，城大由第17位升至第10位。其他資助大學方面，科技大學排在第11位，理工大學上升至第17位，浸會大學排第71位、嶺南大學排188位，教育大學首次上榜，排在第212位。

香港大學回應指，在最新的國際同儕排名中持續取得佳績，印證了其在學術及創新的全球領導地位，透過變革式教育、尖端創新研究，着重為應用人工智能作好準備，致力塑造未來發展。而作爲亞洲一所國際化的大學，在最新排名中的優秀表現，將有助實踐特區政府倡議的「留學香港」品牌，把香港打造成為國際專上教育樞紐的政策方針。