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2024-11-07 15:49:48

QS亞洲大學排名2025｜香港大學續排第2　本港3間大學位列首10位

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QS亞洲大學排名本港3間大學位列首10位　港大續排第2

QS亞洲大學排名本港3間大學位列首10位　港大續排第2

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國際高等教育研究機構QS公布最新亞洲大學排名，本港有3間大學躋身首10位，分別是香港大學、中文大學及城市大學。

本港有3間大學躋身首10位

在最新的QS亞洲大學排名，北京大學繼續排在首名，港大維持第2名，中大由去年的第10位上升至今年的第6位，城大由第17位升至第10位。其他資助大學方面，科技大學排在第11位，理工大學上升至第17位，浸會大學排第71位、嶺南大學排188位，教育大學首次上榜，排在第212位。

QS亞洲大學排名2025｜ （am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜ 10.香港城市大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜9.延世大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜8.浙江大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜7.清華大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜6.香港中文大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜5.復旦大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜4.南洋理工大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜3.新加坡國立大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜2.香港大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜1.北京大學（am730製圖）

香港大學回應指，在最新的國際同儕排名中持續取得佳績，印證了其在學術及創新的全球領導地位，透過變革式教育、尖端創新研究，着重為應用人工智能作好準備，致力塑造未來發展。而作爲亞洲一所國際化的大學，在最新排名中的優秀表現，將有助實踐特區政府倡議的「留學香港」品牌，把香港打造成為國際專上教育樞紐的政策方針。 

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QS亞洲大學排名首十位

  1. 北京大學　中國
  2. 香港大學　中國香港
  3. 新加坡國立大學　新加坡
  4. 南洋理工大學　新加坡
  5. 復旦大學　中國
  6. 香港中文大學　中國香港
  7. 清華大學　中國
  8. 浙江大學　中國
  9. 延世大學　南韓
  10. 香港城市大學　中國香港

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