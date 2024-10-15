Ray Online｜公務員徵文比賽有結果　警長憶不敵睡魔錯過回歸一刻喊足成朝

季軍作品稱祖國對香港如同父親關懷 至於季軍就係警務處警長袁漢平嘅作品《父子》，佢提到祖國同香港就好似父親對兒子一樣關懷備至，所以佢喺得獎作品當中，以小時候經歷感謝父親無私嘅愛，文末更以手抱兒子情節，讓讀者領會當中深意，又話有幸能夠見證祖國過去75年飛速發展，兼可以共享呢啲成果。 袁漢平又喺作品提到，1984年出世嘅佢雖然喺英國管治下嘅香港成長，但從未對英國產生過歸屬感，1997年6月30號晚更一直坐喺電視機前面，希望見證到回歸歷史時刻，可惜最後不敵睡魔瞓着咗，第二朝足足喊咗一個上晝，「為自己錯過了回歸的一刻而懊悔不已，更將怒氣發泄在父親身上，抱怨他沒有把我喚醒。」

消防處成得獎「大戶」 公務員事務局局長楊何蓓茵表示，衷心感謝每一位參賽者「我手寫我心」，以筆墨書寫真情，一齊說好中國故事，為祖國75歲生日送上一份別具意義嘅禮物。三甲之外仲有7篇優異獎得獎作品，佢哋分別來自公務員事務局高級訓練主任廖佩絃、消防處一級法定語文主任何蒨榆、民政事務總署助理物料供應主任黃潔、民眾安全服務處二級法定語文主任楊添恩、渠務署高級工程師張飛傑、消防處高級消防區長胡麗芳，以及投資推廣署高級經理陳思宇，消防處共有3名同事入圍10篇得獎作品成為「大戶」。