Ray Online｜公務員徵文比賽有結果　警長憶不敵睡魔錯過回歸一刻喊足成朝

公務員事務局早前舉行「情繫中華」主題徵文比賽，慶祝中國成立75周年。比賽共收到近300份來自51個部門嘅現職同退休公務員參賽作品，結果已經出爐並喺今朝舉行徵文比賽頒獎禮。
比賽冠軍得主係消防處高級消防隊長邱熠，佢嘅文章《觀升旗禮記》提到舊年10月第一次喺北京睇升旗禮，雖然同一班同事要凌晨3點起身，但可以喺首都睇升旗禮令佢感到好自豪，大大增強中國人嘅凝聚力和向心力，仲話用文言文寫能夠加以推廣呢項中國古典文化嘅重要組成部分。亞軍就由房屋署政務主任姚宇欣獲得，佢喺文章《龍脈》以黃河擬人，並透過有限字數描劃中國幾千年歷史。
季軍作品稱祖國對香港如同父親關懷
至於季軍就係警務處警長袁漢平嘅作品《父子》，佢提到祖國同香港就好似父親對兒子一樣關懷備至，所以佢喺得獎作品當中，以小時候經歷感謝父親無私嘅愛，文末更以手抱兒子情節，讓讀者領會當中深意，又話有幸能夠見證祖國過去75年飛速發展，兼可以共享呢啲成果。
袁漢平又喺作品提到，1984年出世嘅佢雖然喺英國管治下嘅香港成長，但從未對英國產生過歸屬感，1997年6月30號晚更一直坐喺電視機前面，希望見證到回歸歷史時刻，可惜最後不敵睡魔瞓着咗，第二朝足足喊咗一個上晝，「為自己錯過了回歸的一刻而懊悔不已，更將怒氣發泄在父親身上，抱怨他沒有把我喚醒。」
消防處成得獎「大戶」
公務員事務局局長楊何蓓茵表示，衷心感謝每一位參賽者「我手寫我心」，以筆墨書寫真情，一齊說好中國故事，為祖國75歲生日送上一份別具意義嘅禮物。三甲之外仲有7篇優異獎得獎作品，佢哋分別來自公務員事務局高級訓練主任廖佩絃、消防處一級法定語文主任何蒨榆、民政事務總署助理物料供應主任黃潔、民眾安全服務處二級法定語文主任楊添恩、渠務署高級工程師張飛傑、消防處高級消防區長胡麗芳，以及投資推廣署高級經理陳思宇，消防處共有3名同事入圍10篇得獎作品成為「大戶」。