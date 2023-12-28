Ray Online｜劉智鵬：回歸前傳媒議會「把罵人當文化」 間接致服務業質素不足

香港服務業質素近日成為討論焦點，有議員倡舉行禮貌運動以提升本地服務水平。立法會議員（選舉委員會界別）、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬接受傳媒訪問時表示支持開展全港禮貌運動，倡導市民從生活細節中懂得文明禮貌，「提升服務質素從教導小孩做起」。他認為香港服務態度不足有多方面原因，包括品德教育不足，其中他直指回歸前社會掀起一種風氣，從電台、報紙、區議會和立法局都「把罵人當做一種文化」，也是導致品德教育不足的原因之一。

指學校求分數 忽略品德教育

劉智鵬表示，導致香港服務、零售等行業服務態度不足的成因比較多，從教育角度來看，當前大中小學在學生品德方面關注不足，當下學校更加關注學生的分數，而對學生日常言行、品德的關注有所欠缺，不注重小朋友是否有足夠禮貌，他指現時香港問題是「很多小孩子有些不當的行為、亂說話，成年人都覺得無所謂。」他指成績最優秀的學生未必會從事教育工作，若教師本身不注重品德、和與人交流時的禮貌等，那麼成為教師後也未必能給學生帶來足夠正面的影響。