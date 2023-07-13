Ray Online｜劉澤星玩快問快答開金腔初試「澤」聲　流落荒島最緊要帶一樣嘢

唔少明星名人都鍾意玩「快問快答」，同觀眾粉絲交流互動一下，港大醫學院院長劉澤星亦都唔執輸，解答一下同學們關於呢位院長嘅千奇百怪提問。唔少同學對劉澤星嘅音樂品味都幾有興趣，問佢平時開車播乜嘢歌，原來劉澤星嘅歌路都幾開闊，一般人鍾意飲咖啡提神，劉澤星上車聽首《歌聲魅影》，就可以令佢心情亢奮，另一首抖擻精神之作，竟然係《帝女花》。劉澤星話呢首歌係佢父母心水之選，佢細細個已經識背晒歌詞。

開金口唱歌神名曲

除咗提神之選，亦都有抒情口味，劉澤星話佢後生時最喜歡歌神許冠傑嘅音樂，仲即刻開金口唱句「誰令我當晚舉止失常」，初試「澤」聲，就貢獻畀歌神嘅名曲《印象》。被問到最鍾意嘅球隊係邊隊，佢就分享細細個就對利物浦球隊印象深刻，「利物浦80年代都仲係好叻嘛，打親都贏，橊係要捧佢哋啦」，咁唔知教授平時又會唔會聽下利記會歌You'll Never Walk Alone 呢？

除咗音樂嗜好，亦有學生問到佢，如果重新再揀多次職業，會入邊一行。劉澤星好快話再揀都係想做醫生，但如果要揀另一個職業，佢話細個都好想做教師，不過佢旋即發現自己而家都做緊老師，而另一個志願就係做社工，因為可以幫助到誤入歧途嘅年輕人。

流落荒島唔帶電話帶抗生素

亦都有學生拋出一條情境題，問劉教授如果流落無人島，只可以帶一樣嘢，會帶乜嘢呢？劉澤星初時話會帶個電話去，不過諗諗下個電話電量可能一兩日就玩完，佢就突然專業上身，「醫學上呢，如果你想帶一樣呢，最緊要係帶Antibiotic（抗生素），因為呢個可以延長你嘅生命多一陣」，真係唔講得笑，玩玩下「快問快答」，都可以畀到醫學意見，真係要寫個「服」字畀劉教授。