Ray Online｜大埔林村河研辦「奶龍」無人機匯演賀國慶　冀吸10萬人次到訪

Ray Online｜大埔區擬聯乘「奶龍」 林村河上空辦國慶無人機表演。(網上圖片/資料圖片)

距離國慶75周年仲有1個多月，特區政府忙緊喺全港18區搞慶祝活動。阿Ray今日(13日)收到消息話，大埔民政事務處計劃搞嘅國慶活動，有林村河海陸空匯演。其中聚焦項目就係無人機表演，正研究聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，用佢在林村河上空拼成有大埔特色嘅3D圖案，希望一系列活動可吸引10萬人次到訪大埔喎。

初步訂在9.21舉行 今次匯演聽講叫「慶祝75周年國慶林村河海陸空匯演」，大埔民政事務處希望藉賀國慶機會，展現大埔特色喎。往年慶回歸活動，佢地就曾經喺大埔海濱公園搞無人機表演，當時拼出大埔景點，所以今次再想搞無人機表演，地點喺林村河附近寶湖道小型足球場上空進行，研究同「奶龍」等內地卡通合作，拼出有特色嘅3D圖案，初步訂喺9月21日舉行。民政處亦研究緊推出「夜遊林村河」活動，計劃搭建浮台作開幕禮，畀市民可以坐船遊覽河景喎。

仲有大埔區民政處喺今年情人節首次舉辦嘅6日「心願夜市」，吸引2萬人次參與。阿Ray得知佢哋亦計劃緊9月21日喺大埔藝術中心搞「國慶市集」，到時會有不同特色食物攤位同手作賣物檔口，畀市民一邊行市集，一邊欣賞無人機表演，5個構思緊的活動主題，分別係傳統、許願、青年、運動同自然，都係大埔區内熟悉嘅景點或活動嚟。