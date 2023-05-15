Ray Online｜新生代青年廚師勇奪35項國際殊榮　展現本港職業專才教育成果

國際廚藝學院（ICI）及中華廚藝學院（CCI）學員及畢業實習生於今屆「2023 香港 國際美食大獎」及「香港專業調酒師挑戰賽 2023」共贏得 35 個獎項，人才輩出。

香港新生代青年廚師認真無得彈！日前一班國際廚藝學院（ICI）及中華廚藝學院（CCI）學員及畢業實習生，於一連三日的「2023 香港國際美食大獎」一舉奪得6金、12銀、14銅的亮眼成績；並於同場舉行之「香港專業調酒師挑戰賽 2023」贏得「最佳新秀獎」等榮譽，總計囊括近35面獎項，成績簡直令人鼓舞，連Ray都替大家開心一份。

比賽極考驗廚師的廚藝技巧等項目 「香港國際美食大獎」是世界廚師協會認可的國際性比賽，致力為年輕廚師提供交流和切磋的平台。比賽設有中式烹調、西式烹調及糕點技藝等個人比賽項目，參賽者需要在規定時間內完成指定作品。 Ray知道比賽極考驗廚師的廚藝技巧、時間管理及臨場應變能力，而今屆比賽，ICI和CCI學員就出戰項目涵蓋青年餅師朱古力蛋糕製作、甜品擺設、中式熱盤（羊鞍）、點心拼盤、西式海鮮類熱盤（鱈魚及蝦）、西式奶蛋素食熱盤等。