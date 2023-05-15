Ray Online｜新生代青年廚師勇奪35項國際殊榮　展現本港職業專才教育成果

香港新生代青年廚師認真無得彈！日前一班國際廚藝學院（ICI）及中華廚藝學院（CCI）學員及畢業實習生，於一連三日的「2023 香港國際美食大獎」一舉奪得6金、12銀、14銅的亮眼成績；並於同場舉行之「香港專業調酒師挑戰賽 2023」贏得「最佳新秀獎」等榮譽，總計囊括近35面獎項，成績簡直令人鼓舞，連Ray都替大家開心一份。
比賽極考驗廚師的廚藝技巧等項目
「香港國際美食大獎」是世界廚師協會認可的國際性比賽，致力為年輕廚師提供交流和切磋的平台。比賽設有中式烹調、西式烹調及糕點技藝等個人比賽項目，參賽者需要在規定時間內完成指定作品。
Ray知道比賽極考驗廚師的廚藝技巧、時間管理及臨場應變能力，而今屆比賽，ICI和CCI學員就出戰項目涵蓋青年餅師朱古力蛋糕製作、甜品擺設、中式熱盤（羊鞍）、點心拼盤、西式海鮮類熱盤（鱈魚及蝦）、西式奶蛋素食熱盤等。
勇奪35項國際殊榮
其中3位ICI西式包餅及糖藝高級文憑學員梁凱琳、文憑學員何芮樺及郭承璁在「糕點技藝現場製作：25 歲以下青年餅師：朱古力蛋糕（學生）」組別中，憑巧手妙藝製作出細緻的朱古力蛋糕而獲評判青睞，勇奪3項金獎；另外，ICI 國際廚藝文憑（QF級別 3）學員霍曉琦和張瑜瑤在「西式現場熱盤烹調：25 歲以下：奶蛋素食」組別中發揮高水準表現，贏得兩項金獎；另一位 ICI 國際廚藝文憑（QF 級別 3）學員蔡曉蘭則在「西式現場熱盤烹調：25 歲以下：鱈魚及蝦」組別中展現過人廚藝，奪得金獎殊榮。
不過Ray就最欣賞 ICI葡萄酒及飲品商業管理高級文憑學員梁立治的表現，他當時與港澳台地區的專業調酒師同場較量，但梁同學面對一眾業界精英仍能發揮出課堂訓練累積的技術與實力，表現出色，最終於「香港專業調酒師挑戰賽2023」贏得「最佳新秀獎」及「優秀獎」，非常厲害！
Ray眼見近年新生代青年廚師學員及畢業生，都在多個國際賽事中大放異彩屢獲殊榮，實在是奠定香港青年廚師、糕餅師及調酒師在國際的水平，更加鞏固香港作為「亞洲美酒佳餚之都」的地位，亦展現本港職業專才教育的成果。