Ray Online｜林定國指對港感情深厚　旅行回港急不及待想吃雲吞麵

律政司司長林定國接受馬會訪問，提到當時獲邀加入政府有啲措手不及。不過，由大律師到律政司司長，一步一腳印，「任何對香港有感情的人，都可以透過自己的方法，例如自己的工作，貢獻香港。」佢話對香港感情深厚，就算去完旅行搭緊回程機，已經急不及待，好想返屋企食碗雲吞麵、叉燒飯。
林定國回想獲邀加入政府一刻，「30年來從沒有想過轉工，如果要轉，頂多做法官……壓根兒沒有想過要加入政府……但時間不容許我慢慢考慮。」因為他以往從來冇喺政府或者大機構工作，根本做唔到比較。「這是機緣，有這種機會很難得，對個人而言是很大挑戰，又可以為社會做點事。」佢要求自己令普羅市民都明白法律議題，「（以往的) 溝通對象是大律師或法官，大家有共同語言，很快就明所以；但換了對象是一般市民，（我們）一定要好警覺，問別人是否明白」。
放假希望睡到自然醒
平時嘅興趣方面，林定國尤其鍾意喺黎明時份跑步，「我喜歡好早，天黑黑街上沒有人，感覺很正！」佢周不時同太太一齊跑步，生活上兩個人又係咪步伐一致？林定國笑言「我係『慢吞吞』，太太好心急！」而溝通同關心係兩公婆嘅保鮮之道「要知道對方在做甚麼、想甚麼。」不過，律政司司長嘅工作繁重，問到如果有一日空餘時間會做啲咩，佢二話不說「第一件事是瞓到自然醒」，更加想約朋友睇戲、行山等，旅行更加係目前最想做又冇時間做嘅「奢想」。