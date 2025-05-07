Ray Online｜林定國指對港感情深厚　旅行回港急不及待想吃雲吞麵

律政司司長林定國接受馬會訪問，提到當時獲邀加入政府有啲措手不及。不過，由大律師到律政司司長，一步一腳印，「任何對香港有感情的人，都可以透過自己的方法，例如自己的工作，貢獻香港。」佢話對香港感情深厚，就算去完旅行搭緊回程機，已經急不及待，好想返屋企食碗雲吞麵、叉燒飯。

林定國回想獲邀加入政府一刻，「30年來從沒有想過轉工，如果要轉，頂多做法官……壓根兒沒有想過要加入政府……但時間不容許我慢慢考慮。」因為他以往從來冇喺政府或者大機構工作，根本做唔到比較。「這是機緣，有這種機會很難得，對個人而言是很大挑戰，又可以為社會做點事。」佢要求自己令普羅市民都明白法律議題，「（以往的) 溝通對象是大律師或法官，大家有共同語言，很快就明所以；但換了對象是一般市民，（我們）一定要好警覺，問別人是否明白」。