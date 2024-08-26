Ray Online｜梁錦松帶中學生見識大場面 接觸商企精英拓闊眼界

錢非萬能，但缺錢亦難以舒暢過活。有教育機構舉辦領袖計劃，讓高中生接觸不同商界領袖，之後以比賽形式於24小時內構思應用程式，解決問題，藉此灌輸理財價值觀。進入決賽的兩組學生，走進高桌晚宴的台上介紹其程式，當中提出以「共享日曆」及延發訊息等功能，冀改善家庭關的一組學生，獲現場商界領袖、教育人士票選為總冠軍。身兼該教育機構董事長及創辦人的前財政司司長梁錦松表示，人生並非只為賺錢，「讓人快樂的因素：做有價值的事情、學習、獲得認可和擁有良好的關係，這些因素與金錢沒有直接關係。」
「Project M² 暑期領袖計劃」於今年8月由所羅門教育集團舉辦，共100名高中學生參與。計劃一連三日舉行，首2天學生到訪香港科技園及Google香港總部等著名企業參觀，並有不同商界領袖分享經驗及心得。計劃第三天為今年特設的「黑客松」(Hackathon)比賽，學生需於24小時內，以健康福祉，或攜手保護地球為主題，提出解決方案，構思應用程式。
高桌晚宴學習商圈社交技巧
比賽決賽於酒店高桌晚宴上舉行，多名教育界、商界人士到場，包括教育局局長蔡若蓮、港交所行政總裁陳翊庭、賽馬會公司事務執行總監譚志源、金管局副總裁李達志等。今次晚宴中，特別安排學生在每枱分坐，與政商領袖嘉賓交流。梁錦松表示，晚宴亦是學習的環節，每桌有不同的教育界人士及企業家，希望學生認識這類商界大場面，體驗學習商界社交技巧，聆聽前輩分享管理經驗，藉以開拓眼界知識與社交圈子。
梁錦松晚宴又表示，所羅門3年前開始為香港學生提供金錢和道德教育的學習機會。包括生活中實用理財技能、預算、儲蓄、投資和創業精神等。但更重要的是與金錢相關的道德連繫，「沒有金錢會導致不快樂，但單純追求金錢不會帶來幸福。正如奧地利心理學家赫茲伯格所說，讓人快樂的因素：做有價值的事情、學習、認可和擁有良好的關係，這些因素與金錢沒有直接關係。」教育局局長蔡玉蓮致辭時亦提到，理財是重要的生活技能，越早對金錢、理財有正確知識，便可更早累積資產，期望學生能以正面態度面對人生，達致心中富有。