Ray Online｜梁錦松帶中學生見識大場面 接觸商企精英拓闊眼界

錢非萬能，但缺錢亦難以舒暢過活。有教育機構舉辦領袖計劃，讓高中生接觸不同商界領袖，之後以比賽形式於24小時內構思應用程式，解決問題，藉此灌輸理財價值觀。進入決賽的兩組學生，走進高桌晚宴的台上介紹其程式，當中提出以「共享日曆」及延發訊息等功能，冀改善家庭關的一組學生，獲現場商界領袖、教育人士票選為總冠軍。身兼該教育機構董事長及創辦人的前財政司司長梁錦松表示，人生並非只為賺錢，「讓人快樂的因素：做有價值的事情、學習、獲得認可和擁有良好的關係，這些因素與金錢沒有直接關係。」