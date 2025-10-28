Ray Online｜棄選江玉歡重回新民黨　葉劉料令議會論政質素更上一層樓

立法會選舉提名期展開，選舉委員會界別議員江玉歡早前宣布棄選，今日則公布重回新民黨。

江玉歡早在2014年曾加入新民黨，並在2015年代表新民黨出戰港島東康山區議會選舉，不過落敗。其後，江玉歡在2021年以獨立身份當選立法會議員。江玉歡今日再公布重回新民黨，解釋指看到今次新民黨港島西及港島東區候選人陳家珮和郭浩景令她看到傳承及希望，「我下定決心，是時候回來了，回到新民黨這個『老家』，與大家並肩作戰」。

《am730》向江玉歡查詢係咪棄選之後，獲得葉劉淑儀嘅邀請重回新民黨。江玉歡話事實上醞釀咗一段時間，之後再公布喺新民黨嘅崗位。至於未來有冇機會繼續從政，江玉歡話人生有好多可能，但暫時冇諗到咁遠，最重要做好今次選舉先，嚟緊會聯同新民黨候選人落區拉票。當新民黨議員當選之後，希望壯大立法工作。