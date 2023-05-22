Ray Online｜竹篙灣用地林新強倡建「迪士尼新市鎮」　公屋加私樓納10萬居民

竹篙灣在過去3年更廣為人認識，幾乎人人都聞之色變，包括Ray在內均無人想去，其社區隔離設施所在的土地，原來曾經是政府為香港迪士尼樂園預留作第二期擴建之用。疫情過去，竹篙灣社區隔離設施一直處於閒置狀態，有立法會議員認為香港迪士尼樂園連年虧蝕，獻計幫樂園「止止蝕」。

姚柏良：單靠本地市場「盤生意冇得做」

立法會經濟發展事務委員會今日(22日)開會，聽取香港迪士尼樂園度假區的最新進展報告，法律界林新強建議香港迪士尼仿傚港鐵公司，於毗鄰的約60公頃土地興建「迪士尼新市鎮」，增加收入以轉虧為盈。他形容樂園「長期蝕本」、「睇落都係唔會賺錢」，建議政府與樂園商討建設「迪士尼新市鎮」，包括興建商場、私人樓、居屋、公屋和鐵路，估計可容納10萬名居民，認為可同時增加旅遊景點和房屋供應。

旅遊界姚柏良在會上亦稱，香港迪士尼樂園若單靠本地七百多萬人口的市場，「我諗呢盤生意係冇得做嘅」，如果放眼整個大灣區逾8,000萬人的市場，潛力便非常具大。