Ray Online｜竹篙灣用地林新強倡建「迪士尼新市鎮」　公屋加私樓納10萬居民

竹篙灣在過去3年更廣為人認識，幾乎人人都聞之色變，包括Ray在內均無人想去，其社區隔離設施所在的土地，原來曾經是政府為香港迪士尼樂園預留作第二期擴建之用。疫情過去，竹篙灣社區隔離設施一直處於閒置狀態，有立法會議員認為香港迪士尼樂園連年虧蝕，獻計幫樂園「止止蝕」。
姚柏良：單靠本地市場「盤生意冇得做」
立法會經濟發展事務委員會今日(22日)開會，聽取香港迪士尼樂園度假區的最新進展報告，法律界林新強建議香港迪士尼仿傚港鐵公司，於毗鄰的約60公頃土地興建「迪士尼新市鎮」，增加收入以轉虧為盈。他形容樂園「長期蝕本」、「睇落都係唔會賺錢」，建議政府與樂園商討建設「迪士尼新市鎮」，包括興建商場、私人樓、居屋、公屋和鐵路，估計可容納10萬名居民，認為可同時增加旅遊景點和房屋供應。
旅遊界姚柏良在會上亦稱，香港迪士尼樂園若單靠本地七百多萬人口的市場，「我諗呢盤生意係冇得做嘅」，如果放眼整個大灣區逾8,000萬人的市場，潛力便非常具大。
土地設契約限高度用途
文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，政府正研究該用地的長遠發展，不論是否發展大型項目、需否涉及香港迪士尼等，當局都要經過長遠考慮，包括如何利用、盡用土地為社會帶來最大益處，笑言「已經完全唔係嗰回事、係第二樣嘢。」香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，迪士尼會繼續與業務夥伴聯絡，希望吸引更多大灣區旅客來港遊覽香港迪士尼樂園。
翻查資料，政府曾與香港迪士尼簽訂《迪士尼樂園周邊高度及用途限制契約》，有關竹篙灣用地的建築物不能高於20米、不能作房屋用途，以保持樂園和四周的用途和氣氛互相協調。時任發展局局長黃偉綸2020年書面回覆立法會議員質詢時提到，政府不可以單方面作出修訂《限制性契約》，而須獲華特迪士尼公司同意，又指當時已獲華特迪士尼同意在該土地興建臨時檢疫設施。