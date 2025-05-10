Ray Online｜葉劉「飯堂」不敵加租將結業　逾40年咖喱老店成絕響街坊惋惜

周日（11日）是母親節，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀周六（10日）到多年來的「飯堂」灣仔國際咖喱館光顧，惟老闆娘指店舖租約期滿後業主加租，深思下決定光榮結業。葉劉稱不少光顧多年的街坊對此感到惋惜，她祝老闆娘與家人們日後生活愉快。國際咖喱館於1984年開業，早前公布將於5月下旬結束營業。

葉劉表示，屹立灣仔長達40多年的國際咖喱館是她多年來的「飯堂」之一，指該店以南亞咖喱聞名，八種獨家調配的獨特咖喱令人一試難忘，她最愛其馳名的咖喱牛、乾炒咖喱雞及咖喱角，早前亦特地買外賣回家中品嚐。不過，相識多年的老闆娘表示因為店舖租約期滿後業主加租，深思下決定光榮結業，稍作休息。

在周六母親節前夕，葉劉淑儀特意到店內與老闆娘合照，並送上鮮花及祝福，希望她與家人們日後生活愉快。葉劉亦有感而發，指短短的大王東街食肆林立、選擇多，稱無論是上班時間或假日，食客均絡繹不絕，這條街既是香港多元飲食文化的縮影，也是一道繁華而獨特的風景。

此外，葉劉淑儀亦發出祝賀母親節的照片，向天下媽媽致敬。她表示，「養兒一百歲，長憂九十九」是天下父母親的寫照。她呼籲子女們趁母親節聊表孝心，周末帶同媽媽外出慶祝，歡度節日。