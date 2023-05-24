Ray Online｜邵家輝問會否親自「放蛇」打擊電子煙　李夏茵：我估佢哋唔會賣畀我

有議員今日提出口頭質詢，關注去年4月底生效、禁止售賣、為商業目的等管有另類吸煙產品法例的執行情況。就議員關注為何控煙酒辦巡查670次均未見違例，卻接獲其他部門轉介逾500宗懷疑個案，李夏茵解釋部分店舖只會向相熟顧客違例出售電子煙，而「放蛇」亦難以第一次便買到電子煙、搜集證據，衡量後認為成本效益未如理想。

質疑是否身穿制服「放蛇」

邵家輝指出，當局稱上年度移除逾670個社交平台或網上銷售點，以及有人在街上宣傳可提供另類吸煙產品，質疑「做熟客就唔需要宣傳，宣傳原因就係要搵新客」，認為從邏輯上當局不應輕信控煙酒辦報告的真確性。他又關注人員「放蛇」形式，「你係咪着住控煙(酒)辦走過去買嘢？定個樣成個警察咁樣行過去？定係成群人過去個個都望住晒？」其間，坐在邵家輝後方的新民黨李梓敬笑得合不攏嘴。

邵家輝建議，當局可派出「似食啲加熱煙嘅產品啲人」去「放蛇」執法，並問李夏茵會否親身參與「放蛇」或負責監管有關行動。李夏茵回應稱，政府內部可以檢討其他的執法方法，「不過如果我去『放蛇』嘅話，我估佢哋都唔會賣畀我」，說罷她自己亦忍不住發笑。

李夏茵感謝支持禁煙政策

李夏茵回答時又多番感謝邵家輝支持禁煙措施，「睇你咁講你都好贊成吸煙危害健康，最好就唔好食電子煙嘅，亦都最好唔好市面讓市民可以接觸到電子煙。」翻查資料，邵家輝曾表示支持煙民戒煙，但反對「一刀切」禁止2009年打後出生的市民買煙，認為成年人有選擇權、「人其實係有娛樂。」