Ray Online｜鄧炳強傾情聲演岳飛　NG高呼「唔痛呀，娘親你拮啦」 (有片)

提起保安局長鄧炳強，可能不少人會想起他在鎂光燈前，不苟言笑十分嚴肅的一面，但他近日「搞搞新意思」，在個人社交平台交代自己為有聲書《精忠報國 • 岳飛》飾演大忠臣岳飛一角，並且分享其中錄製的花絮。影片可見，鄧炳強飾演岳飛可謂有板有眼，每一句都「鏗鏘有力」，感情非常到位，當演到岳飛刺身的時候，高呼「唔痛呀，娘親你拮啦」，當演到岳飛不滿皇帝的召命時，就喊「陛下，點解要下咁樣的亂命呀？」惹來網民大讚專業之餘，還說相當好笑。

句句鏗鏘有力 七情上面

鄧炳強今次化身「聲優」飾演岳飛，其實在他日前的社交平台亦有所透露，到昨日還上載飾演岳飛的錄製花絮。他說是希望讓學生們從一個生動的角度，了解這位我國歷史上的忠臣和中國文化，強調「為咗呢個咁有意義嘅公益活動，幾忙都一定盡力做啦」。

鄧炳強在影片中真是非常落力，當中可見他連續錄音超過5小時，期間每一句都鏗鏘有力，就連面部表情亦非常到位，儼如岳飛上身。他還分享一段自己NG的片段，當演到岳飛母親為岳飛刺身的時候，他第一take高喊「唔痛呀，娘親你拮啦，孩兒唔怕」，在旁的工作人員就提醒「用刺好啲」，令平時不苟言笑的他亦忍不住哈哈大笑起來。