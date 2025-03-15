Ray Online｜鄧炳強讚民建聯小花莊雅婷「棄暗投明」　放棄英國大學到北大就讀

出席活動嘅鄧炳強提到今日將軍澳海濱公園充滿陣陣咖啡香，令人特別醒神。鄧炳強特別期待活動中有皮蛋、茅台等具中國特色嘅咖啡，又親身品嚐社企「無障咖啡」，大讚冇得頂。佢致辭嗰陣大讚莊雅婷同團隊年輕有活力，又提到莊雅婷喺2018年放棄入讀英國名牌大學嘅機會，而選擇喺北大讀書，親身了解國家發展，而家更加投身社區工作，服務市民。鄧炳強寄語青年好似烘焙咖啡咁，奮鬥嗰陣搵到節奏同溫度，積極裝備自己，喺大灣區同國家發展舞台上大顯身手。

今次嘅大灣區咖啡青年節有嚟自全國省市大約60個品牌參與，莊雅婷解釋係希望通過咖啡呢個「共同語言」，推動大灣區城市之間嘅交流，令大家更了解大灣區發展機遇。另外，透過用年輕人鍾意嘅咖啡文化做切入點，亦係希望同區內青年有更多交流機會。莊雅婷多謝團隊幫手，提到平均年齡只係得20幾歲，又後生，又充滿活力。

活動詳情

「一啡沖天」大灣區咖啡青年節

開放日期：3月15至16日

時間﹕早上11時至晚上8時

地點：將軍澳海濱公園

▼民建聯小花莊雅婷▼