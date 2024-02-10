Ray Online｜電車公司改編賀年歌「財神到」 祝願香港「人才到」(有片)

香港電車於農曆新年恭祝市民「叮」財兩旺。碰巧的是公司今年踏入120周年，因此特意改編賀年歌曲「財神到」為「人人到」，希望來年有更多人乘搭電車，特別將其中一句歌詞特意改為：「人才到，人才到，一起去創造」

香港電車於農曆新年恭祝市民「叮」財兩旺。碰巧的是公司今年踏入120周年，經過雙甲子後又回到甲辰龍年，因此特意改編賀年歌曲「財神到」為「人人到」，希望來年有更多人乘搭電車，「人人到，人人到，叮叮即刻到」。

來自法國的電車公司董事總經理戴弘博 (Paul Tirvaudey) 更粉墨登場，與一眾員工瞓身落力演出。戴弘博亦入鄉隨俗，向財神祈福，及以廣東話向大家拜年，大唱賀年歌，並向員工派利是，祝願香港市面興旺繁盛，百業欣欣向榮！

香港電車亦十分應景，因應社會希望迎來更多人才，特別將其中一句歌詞特意改為：「人才到，人才到，一起去創造」。香港電車稱，作為全球最大型的雙層電車車隊，電車由組裝至檢查均於本地進行，全賴一眾車長及工匠團隊合作，車隊的日常運作才得以維持及傳承，因此長期歡迎人才加入，壯大車隊。