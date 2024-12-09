Ray Online｜4教育家獲頒一丹獎

近日政府大力推動「留學香港」品牌，但除吸引更多一帶一路國家來港升學，香港亦不斷發揮其國際平台優勢，推動全球教育人才合作和交流。繼上周舉行的「大學校長高峰論壇2024」，昨日(8日)舉行的「2024年一丹獎頒獎典禮」再一次體現全球協作的力量。

一丹獎基金會為植根香港的國際慈善基金會，多年來深耕細作，致力「以教育提升人類福祉」，至今已向19位教育家頒發獎項，支持逾 50個國家的項目。今年第八屆的一丹獎為全球最大教育獎項，一直推動教育進步創新，融匯理論與實踐，促進合作，群策群力。