Ray Online｜4教育家獲頒一丹獎

近日政府大力推動「留學香港」品牌，但除吸引更多一帶一路國家來港升學，香港亦不斷發揮其國際平台優勢，推動全球教育人才合作和交流。繼上周舉行的「大學校長高峰論壇2024」，昨日(8日)舉行的「2024年一丹獎頒獎典禮」再一次體現全球協作的力量。
一丹獎基金會為植根香港的國際慈善基金會，多年來深耕細作，致力「以教育提升人類福祉」，至今已向19位教育家頒發獎項，支持逾 50個國家的項目。今年第八屆的一丹獎為全球最大教育獎項，一直推動教育進步創新，融匯理論與實踐，促進合作，群策群力。
4位教育家獲頒一丹獎
本年度「一丹教育研究獎」得獎者，來自奧地利的Wolfgang Lutz教授，透過人口統計研究，展示教育在提升氣候適應力方面的關鍵作用，有力論證投資教育所帶來的長遠效益。而「一丹教育發展獎」得獎者 ——「戰火中的兒童聯盟」（War Child Alliance）的Mark Jordans教授、Marwa Zahr及Luke Stannard，則透過「學不容緩」（Can't Wait to Learn）計劃，為8個國家逾205,000名受衝突影響及資源匱乏地區的兒童，提供寓遊戲於學習的學習機會。
一丹獎創辦人陳一丹向4位得獎者表示祝賀。陳指，世界瞬息萬變， 教育也須轉型才能與時俱進，一丹獎正是在日新月異的世界中應運而生，一丹獎提名不設主題，為得獎者提供可靈活使用的項目資金，聯通教育網絡，善用社區的力量，集思廣益。
2024年一丹獎峰會以「韌性為本構築教育未來」為主題。來自世界各地的數百位教育專家將聚首一堂，探索創新方法培養抗逆力，助學習者、教育者和教育體系應對瞬息萬變的世界。