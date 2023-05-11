SoChing宣布退團 COLLAR 7成員稱不解散

人氣女團COLLAR成員蘇芷晴(SoChing)，昨於IG宣布，在過去10個月裡，一邊要到醫院照顧受傷的舞蹈員男友李啟言(阿Mo)，一邊要應付作為COLLAR成員的工作，感到身心俱疲，SoChing發帖、其中寫道：「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。」所以經慎重考慮後，她決定退出COLLAR，同時感激一直陪伴她的人。

其經理人公司MakerVille及COLLAR其餘7位成員，昨午於九展舉行記者會，交代SoChing退團及女團日後發展。COLLAR與經理人阿Wing，先宣布SoChing正式退團，並稱：「公司及團隊會尊重SoChing的決定及祝福她，她與團隊都會繼續全力支持COLLAR。」之後COLLAR各成員各自講對SoChing退團的感受。

提到SoChing之前曾為COLLAR拍下的作品是否不會再播出，阿Wing表示，之前已製作的作品會照常發布，不會因為SoChing退出而刪減，她說︰「SoChing都唔想我哋停止腳步，所以我哋都會繼續行。」至於SoChing的合約如何處理，她指相關細則會由公司與SoChing去協商，會盡量配合，但合約細節不便透露。她再次強調COLLAR不會解散，會以7人組合繼續發展。

