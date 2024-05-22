STEM｜番禺會所華仁小學、聖士提反女子中學附屬小學、聖保祿天主教小學 揚威日內瓦國際發明展 積極推動樂齡科技、環境保護

創新科技無疑是大勢所趨，為了及早裝備未來的一眾社會棟樑，讓他們掌握創科技能，不少中小學聯同本地慈善基金積極在校內推動科研學習，以及讓學生參與不同比賽。由瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界智慧財產權組織舉辦的日內瓦國際發明展，每年都是創科界的盛事。今年，在本地慈善基金「林氏基金」支持及帶領下，7間來自香港及大灣區中小學勇奪1個金獎、5個銀獎及2個銅獎，創下參展以來最佳成績。當中，包括番禺會所華仁小學、聖保祿天主教小學以及聖士提反女子中學附屬小學，憑著樂齡科技以及可持續發展項目，獲得評判高度評價且榮獲銀獎。 發揮「華小畢業生特質」奠定成功基礎 番禺會所華仁小學及初創企業Carbon Capture Solutions公司以可持續發展為主題，共同研發全亞洲首部室內二氧化碳淨化系統於是次國際盛事中首次亮相，更成功奪得驕人成績。番禺會所華仁小學校長周秉濤先生認為箇中原因全有賴合作無間的團隊以及學生獨有的「華小畢業生特質」，「在過程中，學生遇到困難時堅毅不屈，努力不懈去尋求解決辦法以達致目標，並且願意犧牲自己課後時間及假日準備比賽。」 對於高小學生而言，涉及二氧化碳的科學理論的確較為複雜，負責老師胡老師以及「林氏基金」特意向一眾學生以簡單易明實驗方法了解牽涉的科學理論，同時胡老師亦讚揚學生們願意花更多時間搜集資料。 是次旅程不但令一眾華小學生收穫殊榮，更令他們跳出書本的框架擴闊他們的眼界，周校長表示在發明展中學生不僅可以親眼見識世界上最新的發明品，更可以提供平台讓他們與來自世界各地的科研團隊作交流，「學生與來自沙地阿拉伯大學的科創發明學生進行一次深度的交流，他們彼此分享發明背後的原意及創作過程。」

重視以人為本 用科技創造美好生活 不少人誤以為科研是男生的專項，然而聖保祿天主教小學以及聖士提反女子中學附屬小學一眾同學以行動及實力打破誤解。聖士提反女子中學附屬小學不但是女中豪傑一分子，更是日內瓦國際發明展的常客，學校連續3年參加日內瓦創科比賽且獲得佳績。一眾學生留意到全球人口老化的趨勢加上明白人總會成為老年人口一份子，特意於今年以改善長者進食的情況以及減輕照顧者負擔為研發主題，成功吸引評判的青睞並奪得銀獎。聖士提反女子中學附屬小學校長柯靜如女士分享成功秘訣在於「從心出發」，「先要從心裡出發，希望小朋友能夠去學會他們的文化；然後是關心及和愛心，以科技解決難題；最後是感恩的心。」 正正有這顆幫助他人的心，是次項目成為本地首次有小學生運用樂齡科技在日內瓦創科比賽中。在設計過程中，學生們除了於網上了解長者吞嚥的困難外，更讓老人家親身試用以完善成品，「很多老人家都說很方便，有時用飲管可能飲熱的東西喝不到，但是這個杯又可以幫到老人家不需要抬高頭輕輕一吸就會喝多水，他們都會覺得很有趣。」對於研究項目獲獎，4位同學更感開心的是設計能幫助老人家減低因進食而引起肺炎的可能性。

跨學科應用資訊科技 及早掌握編程技能 針對環保議題，來自聖保祿天主教小學的參賽同學們認為改變行為最為有效，因此花了近半年時間開發應用程式將校園變成虛擬環保平台，當學生實行不同環保行為，如關掉冷氣、進食低碳食物等，即可換取相應的分數，學生再可憑分數換取相應的獎勵。項目得到國際評判高度的評價，同時奪得銀獎。聖保祿天主教小學校長關佩玲女士指出獎項對於學校而言是一種肯定，「得獎是我們創新和努力的一個重要的標誌，同時亦令我們更有信心在創新或科技領域繼續發展。」 在課程設計上，聖保祿天主教小學採用跨學科形式教授STEAM課程，鼓勵學生多加應用資訊科技，所以學生在相關範疇上已有一定的認知。與此同時，STEAM課程中的藝術教學，令學生更易展現她們創意的一面。對於一群初接觸SHIFT UI的高小學生，負責老師阮主任讚揚學生學習能力快，「雖然她們第一次使用SHIFT UI編寫程式，不過有同學都很快掌握。」 日內瓦國際發明展為一眾小學生提供課堂以外的學習機會，雖然同學們需要犧牲課餘時間準備比賽，不過她們紛紛表示十分享受是次難能可貴的學習機會，「我們也是很享受這個過程，我們大家一起去討論怎樣去改善，我覺得是一個很好的學習機會。」