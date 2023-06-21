Super Terminal Expo首度登亞博，展示智慧機場發展意念科技。(亞博)

亞博宣布，首屆Super Terminal Expo將於2024年11月在該館內舉行，日前亞博館與英富曼（Informa Markets）代表在周一（6月19日）於巴黎簽署合作備忘錄，深化機構之間合作，致力為Super Terminal Expo提升活動知名度，並藉分享專業知識和行業見解以促進商機。

Super Terminal Expo推動運輸物流跨行業發展 由英富曼主辦的Super Terminal Expo將向業界展示頂尖解決方案和技術，推動運輸與物流 之跨行業發展。展覽內容豐富，包括研討會、小組討論和主題演講，為與會者提供貨運及客運 的最新趨勢、技術和優異案例分享等。 Super Terminal Expo是首次在亞洲舉行的同類展覽，將展示有關推動智慧機場發展的 創新意念及科技。透過提升乘客體驗、提高運營效率和增加顯著經濟價值，亦將為航空、運輸及物流等行業的專業人士提供非凡機會，以合作開創更多創新解決方案，實現行業發展和進步。