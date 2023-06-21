Super Terminal Expo首度登亞博　展示智慧機場發展意念科技

亞博宣布，首屆Super Terminal Expo將於2024年11月在該館內舉行，日前亞博館與英富曼（Informa Markets）代表在周一（6月19日）於巴黎簽署合作備忘錄，深化機構之間合作，致力為Super Terminal Expo提升活動知名度，並藉分享專業知識和行業見解以促進商機。
Super Terminal Expo推動運輸物流跨行業發展
由英富曼主辦的Super Terminal Expo將向業界展示頂尖解決方案和技術，推動運輸與物流 之跨行業發展。展覽內容豐富，包括研討會、小組討論和主題演講，為與會者提供貨運及客運 的最新趨勢、技術和優異案例分享等。
Super Terminal Expo是首次在亞洲舉行的同類展覽，將展示有關推動智慧機場發展的 創新意念及科技。透過提升乘客體驗、提高運營效率和增加顯著經濟價值，亦將為航空、運輸及物流等行業的專業人士提供非凡機會，以合作開創更多創新解決方案，實現行業發展和進步。
鞏固香港國際航空中心領先地位
香港機管局主席蘇澤光表示，香港致力於推動航空和物流業的創新和發展，Super Terminal Expo有助彰顯香港致力推動行業發展的決心，進一步鞏固香港作為國際航空、貿易與創科中心的領先地位。
亞博館主席李天柱指，亞博館具備豐富世界級活動管理經驗，透過專業管理團隊，定必確保 Super Terminal Expo 順利舉行，又指活動充分展示了國際級機場和屢獲殊榮的會展場地在結合各自獨特優勢時所能實現的協同效應，向全球展現香港的實力和魅力。
英富曼商業發展執行副總裁、國際展覽業協會主席麥高德表示，「透過匯聚航空、航運、鐵路和道路等領域的專業人才，希望Super Terminal Expo為業內人士提供一個平台，促進業界互相分享經驗、互相學習、交流和發展。
亞博館一直是舉辦具有規模的焦點活動之理想場地。是次Super Terminal Expo選址亞博館，基於其地理位置優越。亞博館位於粵港澳大灣區的中心點，接連香港國際機場，輕鬆可達 全球 220 個目的地，是全球航空專家相聚交流的首選目的地。