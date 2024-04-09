Taxi Pay｜全港首個的士電子支付平台獲批推出　平台不會向司機收附加費

Taxi Pay 創始人及行政總裁顏林胤指，平台不會向司機收取附加費。（陳詠琳攝）

的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」的智能電子的士咪錶上月獲正式批文，成首個獲運輸署批准的電子的士支付平台，現於超過1,500輛的士上試行。Taxi Pay創始人及行政總裁顏林胤認為，除便利的士司機接單和收款外，也滿足旅客來港的需要，方便旅客來往市區。

Taxi Pay智能電子咪錶分為線上及線下軟硬件配套。Taxi Pay 創始人及行政總裁顏林胤介紹，線下的電子咪錶連接線上付款頁，同步即時「跳錶」；到達目的地後，乘客可於的士內的支付設備上輕觸付款，或掃描車廂內的二維碼，以超過20種方式進行付款。顏林胤表示，付款過程期間，司機無需對乘客進行額外指導，節省乘客和司機的學習成本，實現便捷簡單的智能支付方式。

此外，線上配套亦包括整合多個叫車平台訂單的應用程式 「Driver Assistant司機助理」，讓司機在花7分鐘註冊後，便能一站式完成電子收款、自動及手動接收大量訂單。顏林胤認為，軟件有助司機提高生意成效、減少添置手機，及更專注於路面情況。他續指，平台不會向司機收取附加費，司機可透過應用程式，把即時收到的薪資 轉到任何銀行戶口。

料年底將擴展至超過8000輛的士使用

為響應政府政策，Taxi Pay正將產品免費安裝至的士，務求有更多支援電子支付的的士流通，滿足旅客需要，預計試行的士將於年底擴展至超過8,000輛的士。