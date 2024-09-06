TG賣淫群組2.5萬會員 情侶主腦涉洗黑錢1300萬

一對情侶在即時通訊軟件Telegram開設群組，聲稱可提供「兼職女友」的性工作者資訊，招攬嫖客交易，當中嫖客付費成為VIP可獲更多資訊。群組活躍逾一年，有2.5萬人加入，集團期間估計清洗1300萬元犯罪得益，警方拘捕6人，包括相信賣淫集團主腦的一對男女。
被捕3男3女，年齡介乎22至61歲，涉嫌干犯串謀依靠他人賣淫收入維生及洗黑錢罪，現正被警方扣留調查，當中集團主腦為一對情侶關係的男女，分別31歲和22歲。行動中共搜獲10部手提電話及2部手提電腦，並凍結相關戶口內200萬元懷疑犯罪得益。
警方透過情報搜集，發現有賣淫集團在Telegram開設群組，以提供「兼職女友」的性工作者資訊作招徠，吸引嫖客瀏覽，雙方再自行相約交易。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪稱，群組活躍逾一年，已有超過2.5萬人加入。嫖客更可付月費成為VIP會員，以瀏覽其他會員對性工作者的服務評價，若再繳付額外費用，則可獲推薦評價較高的性工作者名單。
她指，群組由一對男女集團主腦營運，他們為情侶關係，利用超過20個屬於自己、家人、朋友及一些傀儡戶口，收取及清洗營運賣淫平台所得超過1,300萬元的犯罪得益。
孫伊琪稱，依靠他人賣淫收入維生屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判10年監禁；又提醒市民切勿以為在網間犯案就能逃避法律責任，警方必將犯案者繩之於法。