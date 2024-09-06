TG賣淫群組2.5萬會員 情侶主腦涉洗黑錢1300萬

一對情侶在即時通訊軟件Telegram開設群組，聲稱可提供「兼職女友」的性工作者資訊，招攬嫖客交易，當中嫖客付費成為VIP可獲更多資訊。群組活躍逾一年，有2.5萬人加入，集團期間估計清洗1300萬元犯罪得益，警方拘捕6人，包括相信賣淫集團主腦的一對男女。

被捕3男3女，年齡介乎22至61歲，涉嫌干犯串謀依靠他人賣淫收入維生及洗黑錢罪，現正被警方扣留調查，當中集團主腦為一對情侶關係的男女，分別31歲和22歲。行動中共搜獲10部手提電話及2部手提電腦，並凍結相關戶口內200萬元懷疑犯罪得益。