THEi高科院前講師向學生收賄款保合格　判囚8個月

THEi高科院前兼任講師向學生索賄兩萬元，以確保該學生畢業專題研習合格。他早前承認一項「代理人接受利益」罪。主任裁判官張志偉今日(17日)於東區裁判法院判刑時指，考慮到事件對學生、校方及相關專業學位認受性的影響，被告處心積累犯案及所造成的公害，最終判囚8個月。辯方其後為被告申請保釋等候上訴遭拒。

被告吳瑞庭(68歲)，承認一項「代理人接受利益」罪。案情指，被告負責指導土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習，去年11月起與學生定期會面，多次向該學生表示不會給予合格成績，並以此施壓索取金錢，他起初要求學生支付4萬元，承諾該學生可獲B+評分，在另一學期更可獲A級成績。被告當時又表明學生沒有能力取得好成績，不必再努力，最終在去年12月10日收取該學生2萬元現金。被拘捕時身上有涉案2萬元現金，錄影會面時亦承認向學生索賄4萬元，正式收取2萬元。