TIFFANY&CO.男職員偷兩枚共17卡鑽石 判監9年

著名珠寶品牌TIFFANY&CO.的一名男職員，去年偷去店內兩枚共17卡、價值2,400萬元的鑽石，今日於高等法院承認兩項盜竊罪，被判入獄9年。

現年34歲的男被告周展龍，於2019年在太古廣場的Tiffany & Co.店鋪任職售貨員，店內價值超過27萬的貨品，均會放入密碼保險箱保存，但有職員於2019年6月及8月發現，一杖9.72卡鑽石戒指及一枚7.13卡鑽石戒指，顏色和形狀均有異樣，於是報警處理。

偷去兩枚價值2337萬鑽石戒指 以500萬元轉售

在警方警誡下，被告承認串同一名內地男子董嘉琛犯案，以對方提供的鑽石戒指複製品，用偷龍轉鳳方式，盜走公司兩枚共重16.85卡，總值超過2,337萬元的鑽戒，並將盜取的鑽戒以500萬元出售，其後用分得的共60萬元用作吃喝玩樂及賭博，被捕時已經用盡60萬元，而警方至今仍無法找到涉案的內地男子。

求情指兩名家人患癌 飽受經濟壓力

被告求情時指，他在案發期間飽受家庭經濟壓力，平均月入2萬元，每月需給予5,000元家用，欠債12萬，其岳父當時患有末期癌症，其母親亦患有子宮頸癌，現時令家人為他到處奔波而感到懊悔不已。但法官邱智立判刑時指，被告是有計劃犯案及嚴重破壞誠信，經濟理由不是犯案的藉口，被告除認罪外，並無任何減刑因素。