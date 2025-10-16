熱門搜尋:
2025-10-16 22:44:38

VTC「玩轉技能」嘉年華設港鐵模擬駕駛遊戲MTR Goal 2 人人化身「車長」

VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生蘇釗開發「MTR Goal 2」，讓玩家模擬駕駛列車行駛東鐵綫大學站至沙田站的露天路段

職業訓練局(VTC)遊戲及動畫高級文憑師生與港鐵公司合作，推出港鐵模擬駕駛遊戲「MTR Goal 2」。遊戲將於VTC「玩轉技能」嘉年華2025登場，公眾可於10月26日（星期日）到西九文化區大草坪免費試玩，一嘗駕駛港鐵列車的樂趣。

當坐上「MTR Goal 2」港鐵模擬駕駛室後，玩家可選擇日行或夜行模式，頓時變身「車長」模擬駕駛列車行駛東鐵綫大學站至沙田站的露天路段。「車長」要一眼關七，留意遊戲屏幕上控制板面所顯示的車速、駕駛時間，以及模擬閉路電視拍攝月台幕門上落客的影像，一切準備就緒，正式「出發」！玩家要利用操控桿，按照路面的情況和不同路段的車速限制，控制列車加速或減速；當抵達月台時要控制列車準確靠站停泊，並查看閉路電視畫面以開關車門上落客，泊位位置愈準確，分數愈高。

遊戲還原真實的駕駛場景，如月台上人潮如鯽的乘客、沿途的車輛和高樓大廈，列車穿過的隧道等，栩栩如生，連經典音效「嘟嘟嘟嘟嘟嘟……」 的關門聲，以及「下一站火炭」和「請小心月台空隙」的廣播亦出現於遊戲當中，充滿駕駛臨場感。遊戲會按玩家的駕駛表現評分，如突然剎車或「埋站」位置不夠準確也會被扣分，增加遊戲的刺激感。

「MTR Goal 2」還原真實的駕駛場景，如沿途的車輛和高樓大廈，畫面亦有信號燈標示不同路段的車速限制，讓玩家準確控制列車加速或減速。 「MTR Goal 2」可選擇夜行駕駛模式，當列車駛抵月台時，畫面有數字顯示車頭距離標準泊位位置的誤差，使玩家準確「埋站」，此時玩家又要留意模擬閉路電視拍攝月台幕門前上落客實況的影像，以開關車門上落客。

「駛入」校園且公開展出 推廣技能連結衣食住行

有開發遊戲的VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生蘇釗，自小便是一個「機迷」，並於高中時選修電腦遊戲及動畫設計相關的應用學習課程，並立志鑽研遊戲開發、創作獨一無二的遊戲。他花近一年開發「MTR Goal 2」，過程並不簡單，其中最具挑戰的是由於玩家不是專業車長，所以遊戲玩法和界面設計要平衡真實性和簡潔易明，在設計上花盡心思，例如利用信號燈顯示不同路段的車速要求、當列車「埋站」時利用數字顯示泊位誤差等，讓玩家更易投入遊戲。

職專技能與生活息息相關

負責帶領項目的香港資訊科技學院（HKIIT）高級講師吳瑛琪指，職專技能與生活息息相關，港鐵模擬駕駛遊戲正展現學生在互動遊戲設計與編程、動畫製作和數碼視覺特效等專業知識，如何與日常公共交通連結」。「MTR Goal 2」Tony又指，得到港鐵支持，此遊戲透過港鐵「退役列車保‧傳計劃」，現安裝於數卡俗稱「烏蠅頭」退役列車駕駛室並進駐中小學展出，讓年輕一代試玩，啟發他們對科技和工程的興趣。」

十載前與港鐵合作 開發第一代版本遊戲

VTC與港鐵早於十多年前展合作開發第一代遊戲，模擬駕駛往來紅磡和南昌站的屯馬綫路段。與蘇釗就讀同一課程的兩名「大師兄」張俊傑和張志文是初代遊戲的開發者，此項目是二人當時的畢業作品。負責遊戲編程的Max回憶當時經驗尚淺，要學習不同編程語言和經多番測試，始能解決系統運作不順和執行速度緩慢等問題；而Jackal則負責設計和建構場景的3D模型，如港鐵月台上的長椅、鐘、電梯等。為呈現更佳的視覺效果，張俊傑憶述下了不少工夫：「所有模型皆需與真實場景一模一樣，我們做足資料搜集，多次到紅磡、尖東、柯士甸和南昌站實地考察，仔細量度物件大小、空間比例、觀察光影和顏色等，最終做出逼真細膩的數碼場景，增強玩家的沉浸感，彷如置身其中。」

VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生張俊傑（左）開發港鐵模擬駕駛遊戲時，負責設計和建構場景的3D模型，如港鐵月台上的長椅、鐘、電梯等，營造逼真細膩的數碼場景。 VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生張志文（左）和張俊傑（右）在VTC就讀時參與開發初代港鐵模擬駕駛遊戲，二人現於港鐵工作。 HKIIT高級講師吳瑛琪（前排右）、VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生蘇釗（前排左）、張俊傑（後排左）和張志文（後排右），參與開發港鐵模擬駕駛系列的遊戲。 VTC遊戲及動畫高級文憑畢業生張俊傑（左一）、張志文（右二）、蘇釗（右一）與HKIIT高級講師吳瑛琪（左二），鼓勵公眾到VTC「玩轉技能」嘉年華2025免費試玩港鐵模擬駕駛遊戲。

投身鐵路運輸業 推動智慧數碼培訓

張俊傑和張志文的生命軌跡與港鐵結下不解緣，當年完成此作品後，事隔數載二人輾轉加入港鐵工作，現時同為車務訓練高級主任，負責為同事開發內部的e-Learning數碼學習系統，如製作動畫短片、互動遊戲、360度全景設施虛擬導覽和虛擬實境沉浸式洞穴系統（Virtual Reality Cave，VR Cave）等。張志文說：「鐵路運輸業有不同工作守則和專用系統，我們製作動畫短片和互動遊戲，闡釋維修工序、公司系統應用、員工職務範疇和車廠設備認知等，以生動的方式協助同事掌握相關知識；另外，公司近年積極應用新科技，我亦參與開發VR Cave系統，加強同事了解工作流程和注意事項等，以及開發360度全景設施虛擬導覽，帶新員工『暢遊』車廠和不同車站。」

張志文與張俊傑不約而同指，VTC課程教會他們如何將創意轉化為實質的多媒體作品，他們冀望未來能應用更多大熱的科技，如人工智能、擴增實境及虛擬實境、3D掃描等，技能與科技並駕齊驅，進一步提升工作水準。

