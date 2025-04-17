WTCF香港香山旅遊峰會閉幕 馬會支持推動賽馬旅遊發展

由世界旅遊城市聯合會(WTCF)及文體旅局主辦的「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」昨舉行閉幕式，今屆峰會以「創新城市品牌 促進旅遊業高質量發展」為主題，於4月14至17日在香港舉行，是香港首次與世界旅遊城市聯合會合作舉辦有關國際旅遊盛會，吸引逾40個國家、60個城市及本地共約800位嘉賓參與，包括城市市長、副巿長、各國駐港大使和國際組織代表，及業界領袖及與旅遊業界相關持份者互相交流經驗，促進不同地區的旅遊業界合作，並就多項推動旅遊業發展的倡議達成共識。

峰會期間，旅發局安排四大主題行程，讓嘉賓遊覽多個必到景點，親身感受香港的多元魅力。當中文體旅局長羅淑佩更帶領眾嘉賓到訪油麻地天后廟、果欄等地方，晚上她出席在跑馬地馬場舉行的峰會閉幕儀式。

羅淑佩稱，賽馬運動作為香港文化的重要基石，已延續逾百年歷史；不僅是體育競技，更承載著多元價值。馬會通過融入文化體驗、美饌佳餚及娛樂元素，持續豐富這項活動的內涵；同時圍繞四大「+旅遊」方向，打造獨具魅力的旅遊產品與項目，以創新方式展現香港獨特多元的城市魅力。今次峰會嘉賓歡聚跑馬地馬場，共賞璀璨景致，正好完美體現「+旅遊」概念的發展策略。