熱門搜尋:
六合彩 洪永城 區議會選舉2023 穆迪 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-07 12:03:06

Yahoo2023全年搜尋人氣榜出爐　兩地通關、蔡天鳳碎屍案及世紀暴雨成香港十大新聞事件三甲

分享：
2023年Yahoo全年搜尋人氣榜　兩地通關、蔡天鳳碎屍案及世紀暴雨成為首三位「香港十大新聞事件」

2023年Yahoo全年搜尋人氣榜　兩地通關、蔡天鳳碎屍案及世紀暴雨成為首三位「香港十大新聞事件」

「香港十大新聞事件」排行榜

2023年即將過去，雅虎香港Yahoo揭曉2023年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，總結本年度發生的大事。2023年度「香港十大新聞事件」榜首，由「香港與內地通關」奪得。排名第2的「蔡天鳳碎屍案」成為港人今年最驚心動魄的案件。第3名的「世紀暴雨」隨着杜蘇芮及蘇拉兩個颱風接連登陸發展而成，降雨量創 1884年有紀錄以來最高。

至於「香港十大新聞事件」第4至第10位，依次為女歌手逝世、鑽石山斬人案、楊紫瓊奪奧斯卡、JPEX騙局、亞運港隊創佳績、大灣區醫護抵港及區議會選舉。

Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖）

「國際十大新聞事件」排行榜

美國人工智能研發公司OpenAI旗下ChatGPT橫空面世，Google亦緊接推出旗下AI產品bard，令人類對AI的關注與討論推向全新高峰，令其登上「國際十大新聞事件」榜首。2022年爆發的俄烏戰事未止，2023年另一戰事爆發，歷史上爭吵不斷的以色列與巴勒斯坦於本年爆發戰事，成為排行榜第2名。港人熱門旅遊地日本，宣布將處理過的福島核電廠污水排海，引起國際關注，成為排行榜第3名。

「國際十大新聞事件」排行榜

「國際十大新聞事件」排行榜

「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」排行榜

香港與內地全面通關後，兩地旅客立即互相到訪，港人於周末及假日北上消費情況比疫情封關前更普遍，北上玩樂相關搜尋次數爆升，故Yahoo特設「大灣區吃喝玩樂關鍵字排行榜」。奪得搜尋第1名的「福田」是港人假日北上深圳的首選玩樂地區之一。深圳最大型姊妹商場前海「壹方城」及龍華「壹方天地」並列第2名，觀瀾湖排名第3

「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」排行榜

「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」排行榜

「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜

港人北上消費熱潮爆發，相關資訊搜尋量亦爆升，其中大部份來自大灣區網紅店。排名第1的「山姆超市」以會員制運作，先付費入會然後購物的模式，無阻店舖以多種類、多貨量以及超平定價吸引大量港人顧客。港人熟悉的「愛康健」牙科診所排名第2，是唯一打入十大的非飲食娛樂消閒品牌。第3名是以海苔肉鬆小貝馳名的鮑師傅。

Ad Block
「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜

「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜

「十大熱搜AI人工智能關鍵字」排行榜

ChatGPT引發橫跨全球的AI討論熱潮，令AI相關的搜尋成為2023年的熱門之一，Yahoo整理出「AI人工智能關鍵字」排行榜，排名第1、2位的「ChatGPT」與「POE」皆為AI聊天機械人軟件，第3名為研究開發ChatGPT的公司「OpenAI」。第4至10名皆為使用AI所衍生的產品，包括排名第4的「港台AI女主播」港台破天荒以AI女主播報道天氣。第5、8至10名皆為使用AI模仿歌手唱歌，其中第5名是「AI尹光」。

「十大熱搜AI人工智能關鍵字」排行榜

「十大熱搜AI人工智能關鍵字」排行榜

「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜

MIRROR成員姜濤今年雖然飽受網民以「體態、咪嘴、網絡霸凌」抨擊，但無損其人氣，連續3年成為「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1名。團隊MIRROR與成員Anson Lo、呂爵安繼續入榜，分別排名第3至5名，另一成員陳卓賢首度打入十大，位列第9。炎明熹比去年名次上升1級，得到第2名。排名第6的李玟突然辭世，其後被爆受到內地節目製作人員欺凌。首創拉票行動的張敬軒與被網民稱為「光B」的尹光受到年末全民投票「我最喜愛的男歌手」的相關搜尋帶動，分別排名第7及第8，其中年過七旬的資深歌手尹光首度打入十大。續約消息備受關注的韓團「BLACKPINK」排名第10。

Ad Block
「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜

「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜

「十大熱搜電影」排行榜

20231月起上映、累計香港票房逾1.15億港元的《毒舌大狀》，憑極高人氣打敗一整年來出現的對手，奪得「十大熱搜電影」第1名。黃子華繼2022年排名冠軍的《飯戲攻心》之後，所主演的電影再次奪冠；於同期上映，鬥得難分難解的《奧本海默》與《Barbie》分別排名第2名及第3名；兩大影帝梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及助鄭秀文首奪金像影后的《流水落光》排名第4及第5名；人氣王姜濤有份主演《我的天堂城市》登上第6名；由台灣兩大男神許光漢與林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》位列第9。

「十大熱搜電影」排行榜

「十大熱搜電影」排行榜

「十大熱搜電視劇」排行榜

「十大熱搜電視劇」排行榜，韓劇佔據其中4個位置，宋慧喬主演的暗黑復仇劇《黑暗榮耀》，與前夫宋仲基主演的穿越劇《財閥家的小兒子》分別奪得冠亞軍。兩位前idol演員李俊昊與林潤娥主演的《歡迎來到王之國》得到第6名。全球大熱《Moving超異能族》奪得第7名。由久休復出陳法蓉主演的無綫劇集《一舞傾城》憑「港版《華燈初上》」之名登上第3名，成為港劇最佳名次。另外2套無綫劇集《隱形戰隊》與《破毒強人》分別排名第5及第10名。《那年盛夏我們綻放如花》排名第9，是ViuTV唯一上榜劇集。大陸作品《偷偷藏不住》排名第8。

Ad Block
「十大熱搜電視劇」排行榜

「十大熱搜電視劇」排行榜

「十大熱搜港股」排行榜

港股方面，十大熱搜排行榜都是港人熟悉的龍頭股份，頭3位分別是匯豐控股、阿里巴巴、中國銀行。隨着香港股巿進入「內地政策市」階段，股市市況更加變幻莫測，一眾內地大企業於香港上市的股份成為焦點，隨時牽動大局，成為網民熱搜有跡可尋。十大排名當中，中國企業相關股份佔逾半，共計6席。

「十大熱搜港股」排行榜

「十大熱搜港股」排行榜

「十大熱搜美股」排行榜

美股方面，繼續由新計劃不斷的馬克斯所統領的Tesla成為「十大熱搜美股」排行榜榜首。排名第2位的阿里巴巴成為唯一入榜的中國資本企業，上年入圍的京東與百度皆落榜。來自台灣的台積電排名第4，力壓上榜常客Apple。排行榜10個席位當中，7個與科技創新有關。其中英偉達、投資OpenAIMicro Ka soft、擁有GoogleAlphabet等企業皆已着手或表明將會投入研發AI相關產品。

「十大熱搜美股」排行榜

「十大熱搜美股」排行榜

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受