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生活
2023-12-07 13:40:38

Yahoo公佈十大熱搜大灣區食玩買+網紅店排行榜 山姆超市/深業上城/八合里上榜

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Yahoo公佈十大熱搜大灣區食玩買+網紅店排行榜 山姆超市/深業上城/八合里上榜

Yahoo公佈十大熱搜大灣區食玩買+網紅店排行榜 山姆超市/深業上城/八合里上榜

踏入2023年最後一個月，開關後不少香港人都會北上消費。雅虎香港公布2023年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，當中包括「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」和「十大熱搜大灣區網紅店」，睇吓自己去過幾多個！

香港與內地全面通關後，兩地旅客立即互相到訪，港人於周末及假日北上消費情況比疫情封關前更為普遍，北上玩樂相關搜尋次數暴升，故特設「大灣區吃喝玩樂關鍵字排行榜」。奪得搜尋第一名的「福田」是港人假日北上深圳的首選玩樂地區之一，其中第四位「Coco Park」及第五位「深業上城」亦位於福田區。深圳最大型姊妹商場前海「壹方城」及龍華「壹方天地」，與「萬象城」及「萬達廣場」分別排名第三、第六及第七。

2023年Yahoo搜尋「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」排行榜 福田 壹方城/壹方天地 壹方城/壹方天地 觀瀾湖 Coco Park Coco Park 深業上城

港人北上消費風潮爆發，相關資訊搜尋量亦暴升，其中大部份來自大灣區網紅店。排名第一的「山姆超市」以會員制運作，「先付費入會然後購物」的模式，無阻店舖以多種類、多貨量以及超平定價吸引大量港人顧客，其中包括視帝陳豪，成為港人北上掃貨的大熱之選。同為港人掃貨必到的阿里巴巴旗下販售生鮮食品公司「盒馬鮮生」排名第八。潮汕牛肉火鍋店「八合里」排名第七，可見港人對打邊爐的熱愛程度。港人熟悉的「愛康健」牙科診所排名第二，是唯一打入大十的非飲食娛樂消閒品牌。

2023年Yahoo搜尋「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜 山姆超市 愛康健 湯崎 純K 八合里 盒馬鮮生 奈雪的茶
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