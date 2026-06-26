關注家居安全陷阱 保障老友記健康

家有一老如有一寶，如你與年長親人同住，便要注意家居安全隱患。由於退休後有更多時間留在家中，不少老友記都因在家中出意外如碰撞跌倒等受傷，甚至因而入院，所以家居安全絕對不容忽視。 隨著老友記的視力、聽力及運動能力等都因年齡日增而退化，又或受長期病和服用多種藥物等影響，導致行動力和對環境的警覺性都有所下降，因而增加在家居受傷的機會。可為長者配置合適的眼鏡及助聽器，同時小心檢查並清除家居隱患，便可減少老友記受傷的機會。當中包括安裝足夠照明工具，如感應夜光燈等，床頭燈等，就算長者夜間起床亦可看得清。於廁所及浴室則應加裝防滑地磚或聚滑墊，並可安排加裝扶手，如有需要則可使用合適的扶助工具，如改裝可開門的浴缸及沐浴椅等，以免長者因地面濕滑跌倒。親人還要清除/放好家中的雜物，保持走廊通暢無阻，同時亦要更換不穩固及不安全的家具，以免長者絆倒或意外跌倒。

排除家居隱患 保障長者安全 家中的利器用完後要記得放好，有銳角的家具宜用防撞膠包好，重量較高或大件的物件應放置於長者難以接觸的地方，以免意外撞傷或壓傷。在廚房除要小心處置刀具外，亦可更換具備預校自動熄火或透過手機App遙控緊急熄火的爐具，並在廚房當眼處及大門貼上大家報，以提醒長者在離開廚房或出門前檢查及關好爐火，以免釀成意外。如家中長者患有認知障礙，更要選擇有安全鎖的爐具，以免釀成意外。另外，長者於接觸高溫的物品，如熱水/湯煲蓋、油鑊，剛用煮完的微波爐等都要小心，有需要拿滾燙的器皿時，應該使用隔熱手套或毛巾，以免被高溫燙傷。

炎夏濕熱天氣 預防長者中暑 隨著盛夏的到來，氣溫與日俱升，亦要小心長者中暑，特別患有慢性疾病，或是服用利尿藥物、長期體弱的長者更要小心。如長者在室內可開空調降溫，又或打開窗戶和利用風扇，保持通爽涼快。如長者需要外出，應避免在陽光下暴曬或是使用太陽傘。並宜穿著鬆身丶輕便丶淺色的棉質衣服，有助散熱及吸汗，同時亦要注意適當補充水分，盡量避免飲濃茶、咖啡及酒等利尿的飲品。 如老友記出現頭暈丶頭痛丶惡心丶氣促，又或皮膚乾熱，甚至痙攣或昏迷，便要立即停止活動，並送回陰涼的地方，同時盡快找來濕毛巾替其抹身散熱，待其清醒後再喝清涼的飲品，以補充水分。如長者未有好轉，甚至有神志不清的情況，應立即送院求醫。