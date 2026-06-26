眼鏡88聽覺護理中心——銅鑼灣旗艦店隆重開幕 限時$88「成人聽覺檢查」及「助聽器升級賞」優惠

眼鏡88集團旗下第9間「聽覺護理中心」於銅鑼灣隆重開幕！新店全面升級，引入德國Signia及加拿大Unitron助聽器，並由專業聽力學家團隊為客人提供專業貼心的聽覺檢查及助聽器驗配服務。

為慶祝銅鑼灣店開幕，特別推出限時開幕優惠，攜手守護大眾的聽覺健康！由即日至7月31日，只要親臨眼鏡88銅鑼灣聽覺護理中心，即可享以下優惠：

‧成人聽覺檢查：限時體驗價 $88

‧助聽器升級賞：凡驗配指定型號助聽器，即享高達7折優惠

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查詢：2948 2966