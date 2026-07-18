雪糕控收藏！香港人气意式冰淇淋地图更新 解锁话题雪糕新热点

今个盛夏，冰凉的甜品绝对是最佳消暑良伴，香港近年掀起一股意式冰淇淋（Gelato）热潮。相比传统雪糕，意式冰淇淋脂肪含量较低、空气含量较少，因此口感更绵密细腻，亦能突出食材本身风味。不少香港人气Gelato店更坚持每日新鲜制作，更会结合本地元素及创意食材打造独特口味，不妨跟着以下小编整理的清单逐间解锁！

（1）全球首发港式蛋挞口味

在泰国掀起排队热潮的意式冰淇淋品牌Blendies近日正式登陆香港，品牌由蓝带主厨参与研发，选用新鲜水果及不同产地食材制作，不添加防腐剂，并透过独特冷冻技术打造带有微黏口感的冰淇淋。香港店最大亮点莫过于限定的「拿破仑千层蛋挞」口味，加入马达加斯加云呢拿籽、鲜忌廉及蛋黄制作，再配上香脆千层酥碎及焦糖酱，神还原港式蛋挞的浓郁蛋香与酥脆层次！