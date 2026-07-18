雪糕控收藏！香港人气意式冰淇淋地图更新 解锁话题雪糕新热点

今个盛夏，冰凉的甜品绝对是最佳消暑良伴，香港近年掀起一股意式冰淇淋（Gelato）热潮。相比传统雪糕，意式冰淇淋脂肪含量较低、空气含量较少，因此口感更绵密细腻，亦能突出食材本身风味。不少香港人气Gelato店更坚持每日新鲜制作，更会结合本地元素及创意食材打造独特口味，不妨跟着以下小编整理的清单逐间解锁！
（1）全球首发港式蛋挞口味
在泰国掀起排队热潮的意式冰淇淋品牌Blendies近日正式登陆香港，品牌由蓝带主厨参与研发，选用新鲜水果及不同产地食材制作，不添加防腐剂，并透过独特冷冻技术打造带有微黏口感的冰淇淋。香港店最大亮点莫过于限定的「拿破仑千层蛋挞」口味，加入马达加斯加云呢拿籽、鲜忌廉及蛋黄制作，再配上香脆千层酥碎及焦糖酱，神还原港式蛋挞的浓郁蛋香与酥脆层次！
另一款开心果亦是店内人气之选是，选用土耳其开心果制成浓郁果酱，再铺上开心果碎及鲜忌廉，坚果香气十足。此外，为庆祝新店开幕，即日起至7月24日，凡购买经典口味冰淇淋，即可免费现烤升级手工甜筒。
地址：尖沙咀K11购物艺术馆B1楼101B号铺
营业时间：中午12时至晚上10时
（2）百年品牌夏日果香限定
意大利百年朱古力及意式冰淇淋品牌Venchi于今个夏天带来香港独家期间限定口味——「荔枝・地中海柠檬意式雪糕」，将清甜多汁的荔枝，与带有清新酸香的地中海柠檬结合，酸甜平衡恰到好处，非常适合炎热天气享用。另一款每年备受期待的榴莲口味亦同步回归，选用顶级D24榴莲制作，浓厚香气深受榴莲爱好者欢迎。
地点：全线香港Venchi分店
（3）市集限定梦幻口味
喜欢探索创意口味的话，绝对不能错过AIRSIDE商场于周末举办的「Scoop & Cone：AIRSIDE夏日Gelato祭」，直接变身Gelato天堂！场内云集近20间本地特色冰淇淋甜品品牌，带来超过200款冰凉甜品，其中更有超过50款市集限定口味。焦点品牌之一「癫佬gelato」向来以大胆创新闻名，今次带来芫茜、够姜撞奶及大蒜味雪糕等重口味，挑战大家的味蕾极限。至于由意大利人主理、香港赛马会合作雪糕供货商IScream，则推出法式鹅肝白兰地、西西里开心果等特色风味，将传统意式冰淇淋融入崭新元素。
（4）高性价比手工Gelato小店
位于西营盘的Edenly Gelato虽然开业不足半年，却已迅速成为不少香港Gelato迷的口袋名单。店主曾向2015年世界Gelato大赛亚军、台湾人气雪糕店Double V创办人学艺，店内所有口味均由店主每日亲手制作，由配方研发到搅拌工序一手包办，展现浓厚职人精神！招牌开心果Gelato采用获D.O.P认证、被誉为「绿色黄金」的意大利西西里布龙特开心果酱制作，口感香浓细腻。店铺更会每月甚至隔周推出限定新口味，每次到访都有新惊喜！最贴心的是，购买时会附上预先冰冻过的不锈钢雪糕匙羹，减少其他材质等异味干扰，让冰淇淋风味更完整呈现。
地址：西环西营盘东边街42号地下C号铺
营业时间：星期一至四：中午12时至晚上9时30分；星期五至日：中午12时至晚上10时30分