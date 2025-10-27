英格蘭聯賽盃周三深夜繼續進行第4圈比賽，其中壓軸戲由衛冕的紐卡素主場鬥熱刺。
紐卡素近年在英聯盃表現出色，近3屆至少入8強兼是上屆盟主，近年主場跟熱刺在正式比賽對戰，計近7次主場正式比賽交手，總入球最少3球，其中5次總入球最少4球。熱刺近年跟英聯盃無緣，近5屆只得1次亞軍及2次4強，今夏易帥後踢法仍然積極，近6場作客5次最少開出總入球3球，踢盃賽輪換陣容又可放開懷抱，今場入球不會少。
入球大細推介：[2.5/3]球大
紐卡素主場氣勢一向強大，開波即會為對手帶來巨大壓逼感，今年踢盃賽遇稍強對手，上半場仍會謀定而後動，計歐聯主場鬥巴塞隆拿及賓菲加，兩場上半場合共只產生1個入球。熱刺今季兩場歐聯作客鬥波杜基林特及摩納哥，半場齊交白卷，今場上半場仍會傾向保守。
半場入球大細推介：[1.5]球細
紐卡素一向用4-3-3陣式側重兩翼進攻，上圈鬥英甲巴拉福特仍派出兩位「安東尼」艾蘭加及哥頓出任翼鋒，開波即源源不絕為難得受重用的箭頭韋利安奧索拿提供火力，上半場已錄得7個角球。連同兩場主場歐聯，紐卡素上半場場均角球同樣是7個。熱刺上圈鬥英甲唐卡士打同樣踢4-3-3陣式，年輕快速的比蘭莊臣及威爾遜奧度拔，為踢法全面的箭頭馬泰斯泰利開路，半場錄得9個角球，連同兩場作客歐聯計，場均仍有5.6個角球，今場甫開賽會先來一場鬥側擊的角球大戰。
半場開出角球大細推介：[5.5]球大
兩軍近年在聖占士公園球場交手，入波多角球多，計近7次在紐卡素主場的英超交手，各得3勝1和3負，未分高下之餘。該7場場均角球12.5個，尤其對上兩季的每場角球總數一樣是19個，各自在角球數目上大勝對手1次。
開出角球大細推介：[11.5]球大
紐卡素對上3次主場交手，全開半全場勝/勝，上圈英聯盃加上兩場歐聯主場，3戰盃賽半場共錄得2勝1和0失球，攻守俱備，英聯盃的出場陣容亦不會薄，今場部署仍求先聲奪人，望殺個對手措手不及。相反熱刺現時傷兵不少，英聯盃陣容相對會稍薄，後備門將堅斯基不太穩陣，上圈更要將中場悍將祖奧包連夏客串中堅頂檔，今場只怕又會先落下風。
半場主客和推介：主勝
紐卡素傷兵漸少、新兵融入後，近期戰績明顯向上，剛在上周中歐聯大炒賓菲加，有利將士氣進一步推升，若今場下半場換入正選中鋒禾達美迪搏殺，預期火力更澎湃。熱刺從上圈正選陣容評估，務實的主帥法蘭克主要利用國內盃賽試陣及考驗新人為主，求佳績的壓力不大，第4圈抽中鬥紐卡素，行人止步居多。
主客和推介：主勝