紐卡素近年在英聯盃表現出色，近3屆至少入8強兼是上屆盟主，近年主場跟熱刺在正式比賽對戰，計近7次主場正式比賽交手，總入球最少3球，其中5次總入球最少4球。熱刺近年跟英聯盃無緣，近5屆只得1次亞軍及2次4強，今夏易帥後踢法仍然積極，近6場作客5次最少開出總入球3球，踢盃賽輪換陣容又可放開懷抱，今場入球不會少。 入球大細推介：[2.5/3]球大

紐卡素主場氣勢一向強大，開波即會為對手帶來巨大壓逼感，今年踢盃賽遇稍強對手，上半場仍會謀定而後動，計歐聯主場鬥巴塞隆拿及賓菲加，兩場上半場合共只產生1個入球。熱刺今季兩場歐聯作客鬥波杜基林特及摩納哥，半場齊交白卷，今場上半場仍會傾向保守。

半場入球大細推介：[1.5]球細

紐卡素一向用4-3-3陣式側重兩翼進攻，上圈鬥英甲巴拉福特仍派出兩位「安東尼」艾蘭加及哥頓出任翼鋒，開波即源源不絕為難得受重用的箭頭韋利安奧索拿提供火力，上半場已錄得7個角球。連同兩場主場歐聯，紐卡素上半場場均角球同樣是7個。熱刺上圈鬥英甲唐卡士打同樣踢4-3-3陣式，年輕快速的比蘭莊臣及威爾遜奧度拔，為踢法全面的箭頭馬泰斯泰利開路，半場錄得9個角球，連同兩場作客歐聯計，場均仍有5.6個角球，今場甫開賽會先來一場鬥側擊的角球大戰。

半場開出角球大細推介：[5.5]球大