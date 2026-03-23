4屆世盃冠軍意大利連續第3屆需要出戰附加賽，以爭取決賽周尾班車入場券，但對上兩屆功敗垂成；今次先在巴勒莫主場迎擊世界排名比他們低56位、排第69位的北愛爾蘭，大軍傷兵不少，已轉戰西亞的箭頭列迪古將要掛頭牌，攻力有疑點。球隊對上兩屆附加賽主場出戰未有帶來好運，2018年一屆在聖西路0:0和瑞典，上屆則在巴勒莫0:1不敵北馬其頓，如今大戰當前，仍會繼續穩中求勝。北愛在歐洲區外圍賽6戰只入7球失6球，一向攻強於守，近4戰外圍賽全開總入球2球或以下，今場必囤重兵防守博突擊。

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意大利近年在主場面對實力較弱對手，亦會以試探性質為主，未有出柙猛虎的氣勢，今屆4戰外圍賽主場上半場全開總入球1球或以下。北愛向來擅守，上半場氣力充沛時，更能以旺盛鬥心補實力不足，在今屆外圍賽作客實力較強的德國及斯洛伐克，上半場俱能保住不敗之餘，對上4場外圍賽上半場全開總入球1球或以下，今場預計開局會是入球不多的攻防戰。

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既然附加賽首戰有主場之利，意大利主帥加度素將會派出進取的4-3-3陣式迎戰；但主帥強調控制中場為主導，兩翼現時缺乏側擊能手，就算擁有年輕的高大中鋒比奧艾斯保薛圖，只怕側擊傳中進攻未夠銳利，就算今屆外圍賽所遇對手實力參差，但意大利場均只開出9.8個角球。北愛主帥米高奧尼爾執教國家隊多年，遇強主要用3-4-2-1或3-5-2保守陣式，由於利物浦新星翼衛干拿巴特利受傷未有入選，球隊側擊能力更減，外圍賽6戰場均只有8個角球；其中作客鬥德國及斯洛伐克，兩場場均更跌至6.5個角球，今場撼強敵照辦煮碗，守將解圍大腳向前清波為主，以免多輸角球造成更多險象。