世盃外圍賽歐洲區附加賽，周四深夜烽煙四起，其中意大利主場迎擊北愛爾蘭最為矚目。
4屆世盃冠軍意大利連續第3屆需要出戰附加賽，以爭取決賽周尾班車入場券，但對上兩屆功敗垂成；今次先在巴勒莫主場迎擊世界排名比他們低56位、排第69位的北愛爾蘭，大軍傷兵不少，已轉戰西亞的箭頭列迪古將要掛頭牌，攻力有疑點。球隊對上兩屆附加賽主場出戰未有帶來好運，2018年一屆在聖西路0:0和瑞典，上屆則在巴勒莫0:1不敵北馬其頓，如今大戰當前，仍會繼續穩中求勝。北愛在歐洲區外圍賽6戰只入7球失6球，一向攻強於守，近4戰外圍賽全開總入球2球或以下，今場必囤重兵防守博突擊。
入球大細推介：[2.5]球細
意大利近年在主場面對實力較弱對手，亦會以試探性質為主，未有出柙猛虎的氣勢，今屆4戰外圍賽主場上半場全開總入球1球或以下。北愛向來擅守，上半場氣力充沛時，更能以旺盛鬥心補實力不足，在今屆外圍賽作客實力較強的德國及斯洛伐克，上半場俱能保住不敗之餘，對上4場外圍賽上半場全開總入球1球或以下，今場預計開局會是入球不多的攻防戰。
半場入球大細推介：[1.5]球細
既然附加賽首戰有主場之利，意大利主帥加度素將會派出進取的4-3-3陣式迎戰；但主帥強調控制中場為主導，兩翼現時缺乏側擊能手，就算擁有年輕的高大中鋒比奧艾斯保薛圖，只怕側擊傳中進攻未夠銳利，就算今屆外圍賽所遇對手實力參差，但意大利場均只開出9.8個角球。北愛主帥米高奧尼爾執教國家隊多年，遇強主要用3-4-2-1或3-5-2保守陣式，由於利物浦新星翼衛干拿巴特利受傷未有入選，球隊側擊能力更減，外圍賽6戰場均只有8個角球；其中作客鬥德國及斯洛伐克，兩場場均更跌至6.5個角球，今場撼強敵照辦煮碗，守將解圍大腳向前清波為主，以免多輸角球造成更多險象。
開出角球大細推介：[10.5]球細
北愛中堅身材高大，死球助攻間有神來之筆，亦是該隊少有的入波殺手鐧，意大利一眾正選守將雖然近況平平，但由頂級門將盧基安當拿隆馬把守最後一關，應會開局即提高警覺，減少防守失角球。北愛在外圍賽作客3戰上半場場均只有4個角球，看來不少對手已睇通該隊路數，不輕易讓該隊施展煞食的角球策略。
半場開出角球大細推介：[4.5]球細
有過連續兩屆踢附加賽經驗，意大利壓力預期比以往輕。球隊今屆外圍賽主場4戰3次開出半場1:0波膽，包括「半勝」榜首挪威；今場鬥作客例慢熱的北愛，預期仍會憑強大主場氣勢，有力早佔先機。
半場主客和推介：主勝
兩軍5年前在意大利主場交手，意大利贏2:0。該隊今屆外圍賽主場遇較弱對手包括以色列、愛沙尼亞及摩爾多瓦，全部在不失球下，淨勝對手最少2球；今場在一場過決戰，預期在上半場領先下，有望乘對手空群出擊反撲，尾段拉開贏波比分。北愛大軍陣容深度不足，中前場主力多數是英冠或以下級別球員支援；球隊作客遇強即屈，今場難逃出局命運。