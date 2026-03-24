中國U23作為2026年西安國際青年足球錦標賽的東道主，周二先鬥泰國U23。 中國U23今年1月在沙特阿拉伯舉行的U23亞洲盃，一鳴驚人，由門將李昊領導的防線，頭5場不失一球下殺入決賽，最終只是不敵賽前奪標大熱日本，勇奪亞軍，防守出色。今次賽事雖然有多達8位U23主力被國家隊徵召，在澳洲踢國際賽，而李昊則因傷退隊，但三線好手彭嘯、王博豪及向余望仍在陣中，而球隊在U23亞洲盃分組賽曾跟泰國U23同組，當時踢成0:0，主隊今場仍會穩中求勝。泰國U23今次大軍陣容同樣不整，包括上次跟國足U23交手的快馬伊克拉斯桑龍調升大國腳，備戰下周亞洲盃外圍賽泰國大戰土庫曼，中場主力西他汶叻因膝傷避戰。該隊在U23亞洲盃分組賽3戰不勝入2球失3球，包尾出局，今場作客當然又會踢得保守。

入球大細推介：[2.5]球細 中國U23在U23亞洲盃除了決賽上半場先輸0:2外，其餘5戰上半場共入1球0失球；包括分組賽對泰國U23的上半場，兩隊合共只交出3次中框攻門，形勢均等。計兩隊對上3次對戰，包括去年10月兩次在昆明交手，中國U23全部在上半場一球不入。今場大軍陣容實力削弱了不少，正選陣容默契有待磨合，未必有能力馬上主攻。 半場入球大細推介：[1.5]球細 中國U23在整個U23亞洲盃以防守為主，首席射手已是入2球的守將彭嘯，主帥安東尼奧普捷主張後衛大腳解圍一腳清，前線球員更鮮見有能力製造兩翼側擊攻門鏡頭。該隊在該6戰場均只能製造2.1個角球，鬥泰國U23一戰雙方合共只炮製7個角球，今場亦難合演角球大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球細 中國U23在U23亞洲盃淘汰賽遇較強對手，角球一面倒下風，但在分組賽3場遇實力接近對手時，往往出現勢均力敵、角球甚少的開局，計分組賽3場上半場場均只有2.3個角球。泰國U23在該賽事3場分組賽上半場場均出現4.6個角球，但其中首場鬥澳洲U23因早段少踢一人，令雙方大踢開放足球，角球特多未可作準；但分組賽尾輪鬥中國U23一役，其實雙方上半場只合力製造3個角球。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細 中國U23在U23亞洲盃頭5場上半場錄得1勝4和，4場和局全開0:0。今次賽事的前線缺少升任大國腳的好波之人王鈺楝，由向余望擔大旗，遇上實力接近的客軍，今場不易早破悶局。

半場主客和推介：和局 中國U23上次在大賽的亮麗表現，令士氣及眾將信心大幅提升；球隊在去年主場11戰錄得5勝5和1負，包括兩鬥泰國U23錄得1勝1和，對手今次亦缺少一些中前場好手壓陣，預計主隊最終有力在這項四國賽打響頭炮。 主客和推介：主勝