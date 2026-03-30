中國U23有力開勝門

中國U23作為2026年西安國際青年足球錦標賽的東道主，首兩戰分別只能逼和泰國U23及北韓U23，周二在尾輪跟越南U23作壓軸戰，兩隊皆力爭打開今次賽事勝門兼食尾糊。 貴為年初U23亞洲盃亞軍，中國U23今次在西安擺下擂台踢四角賽，一眾主力被國足徵召遠赴澳洲踢兩場友賽，三線實力大減；球隊上仗鬥北韓U23，主帥輪換不少副選出場擔大旗，兩大中主場主將王博豪及向余望先坐後備席，結果又要在落後下，逼和對手，目前2戰得2分。由於泰國U23暫時兩戰已有4分，中國U23爭霸已落入下風；但始終在西安主場坐擁大量球迷支持下，今場估計亦會動用較強陣容出擊求勝交待，面對年初手下敗將越南U23，今場主隊必放盡搶攻。臨時頂上參賽的越南U23，今次來訪西安以U21球員為主力，首戰領先下，只因下半場大量換人被北韓U23逼和；上仗遇上強陣參賽的泰國U23，開波不足1分鐘失守，最終敗陣，2戰1分肯定無緣爭冠，但為一報年初U23亞洲盃準決賽0:3大敗中國U23之辱，今場越南小將面對半力出的中國U23，將會燃起鬥心踢爭氣波。

入球大細推介：[2.5]球大 中國U23連同U23亞洲盃決賽，已連續3場上半場比賽落後兼0入球，主帥安東尼奧普捷上仗鬥北韓U23先出「弱陣」，遇上踢法硬朗的對手即處下風，上半場只得2次不中框攻門；今場對手戰力不及其餘參賽兩隊，中國U23防線料可止跌回穩。越南U23今次賽事志在練兵，表現並不穩定，連同U23亞洲盃季軍戰鬥南韓U23，對上3場比賽上半場不論勝負，總入球全開出1球。今場兩軍短期內再度交手，整體實力同樣減弱，亦不易在早段有力搏鎚。

半場入球大細推介：[1.5]球細 中國U23上仗仍排出4-4-2陣式，改由李新翔及廖荣祥組成全新攻擊組合，但遇上硬朗的北韓U23守將，全場大部分時間無法組織有效攻勢；只靠長傳由前鋒作個人突破，全場只能製造一個角球，近兩場場均開出約6個角球。越南今次缺少U23亞洲盃金靴得主阮庭北壓陣，進攻組織能力大打折扣，前線欠重心人物，難用側擊博角球攻堅，今場角球數目難多。 開出角球大細推介：[9.5]球細 中國U23得分後衛彭嘯上仗上半場已傷出，球隊又在一早落後下，中後場傳球失誤增多，上半場只博得1個角球；可幸今場對手不及北韓U23硬淨，主隊仍會寄望箭頭李新翔，開局先在前場找尋越南U23防線漏洞，伺機作個人突破，難展開角球大戰。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細 中國U23延續在U23亞洲盃的慢熱作風，今屆四角賽兩戰上半場無法取得入球，預計今場主帥會排出較強陣容對戰，極力避免早段又要墮進落後的困局。越南U23上仗開波不久已因後防不集中失球，但之後企穩陣腳，仍能成功抵擋泰國U23攻勢，未有再失。球隊上次U23亞洲盃跟中國U23交手，上半場形勢不落下風，打和0:0；一眾越南小將開局抗壓力不俗，今場要在上半場守住城池，不是難事。 半場主客和推介：和局 中國U23主場之利，就算連續兩場落後，仍能憑前鋒質素較佳，拼勁充足，成功逼和對手；今場閉幕戰不論能否後上封王，爭勝決心毫無疑問，遇上主要用U21球員練兵備戰今年亞運的越南U23，中國U23有望如上次交手發揮凌厲後勁，贏波完美謝幕。

主客和推介：主勝