中國U23求勝「大」搏殺

早前在U23亞洲盃歷史性勇奪亞軍的中國U23，作為2026年西安國際青年足球錦標賽的東道主，首戰只能逼和泰國U23，周六在次輪跟北韓U23碰頭，雙方同樣力爭首勝。

今次西安四角賽，中國U23一眾主力被國足徵召遠赴澳洲踢兩場友賽，三線實力大減。結果球隊在今次首戰對泰國U23，於備受看好下，在U23亞洲盃奪取亞軍的鋼鐵防線消失，上半場被對手兩記世界波攻破。可幸主隊下半場找回比賽節奏，由全場表現最佳的前鋒向余望，以及早段已入替受傷主力王博豪的李新翔各入一球，2比2逼和對手。久未出席國際賽的北韓U23主要以國內青年班底梯隊出戰，首戰對越南U23同樣慢熱，被對手早段一次反擊打開缺口，之後頂住對手攻勢未有再失，並踢出一如以往的風格，紀律嚴明體能十足，失球後全力反攻求收復失地，最終下半場藉對手鬆懈扳平。這支上屆亞運僅戰至八強不敵日本隊的東亞好手，今場同樣有能力在主隊的鬆散防線中，找到入球機會。

入球大細推介：[2.5]球大

中國U23在之前U23亞洲盃頭5戰不失1球，但在今次四角賽上半場已失2球，明顯缺少因傷退隊的李昊把守的防線，不復穩健。不過主帥安東尼奧普捷以往主張後衛大腳解圍一腳清，今場必重整防線告戒隊員打醒精神，踢回務實足球，遇上作風保守、國際賽經驗不足的客軍，今場兩軍預料皆不欲再於早段陷苦戰，未必可早分高下。

半場入球大細推介：[1.5]球細

中國U23上仗排出4-4-2陣式，開局即被動，出場的年輕小將經驗及技術能力不足，無法有效傳控及中場逼搶，遇上以穩守突擊為主的泰國U23，前場亦無法製造有效兩翼側擊沉底攻門鏡頭，全場只跟對手合力炮製5個角球。北韓U23踢法講求效率，快速機動，防守硬淨不易有重大失誤；隊長中堅金有成在後防一夫當關，前線留快馬李日成領銜突擊，今場難合演角球大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球細

中國U23攻擊主力之一的王博豪上仗一早傷出，進攻重心落在向余望一人身上，上半場陷於苦戰，只取得2個角球。該場對手泰國U23的快速突擊，主攻主隊不穩的中路防線，上半場未有任何角球貢獻下，仍能佔得先機。今場北韓開局將會照辦煮碗，以守為攻，不會輕易失角球，以免被對手有機可乘。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

中國U23延續在U23亞洲盃的慢熱作風，上仗上半場無法取得入球，經過上場調整後，預料防線開局會回復平穩。北韓U23上仗開局表現慢熱，勝在防守硬淨不致多失，今場亦會打醒精神，未必輸蝕。

半場主客和推介：和局

中國U23上仗在落後兩球的劣勢，加上又有主將傷出，但靠西安主場大量球迷支持重拾氣勢，下半場變陣成功。全場表現最佳的余向望先追近比分，攻中陳澤仕直接及間接參予兩個入球，後備出場的前鋒李新翔攻入扳平球，2比2逼和對手，表現仍有亮點。今場預計經一輪摸索後，主隊下半場又會再發力爭取打開今次賽事勝門，可以秤先。北韓U23上仗苦戰至尾段逼和臨時頂上參賽的越南U23，用拼勁補實力不足，今場硬撼主隊，只怕未必能抵擋對手下半場發力猛攻。