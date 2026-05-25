學生隊「半細」實「德」

南美自由盃分組賽進入最後一輪分組賽，各隊為爭出線作最後努力，其中A組阿甲學生隊主場迎戰哥倫比亞的麥德林獨立，要贏波先可以在分數上趕過對手，打入自由盃16強；只是學生隊近期攻力大降，今場謀定而後動，或留在下半場發難，先取該隊半場入球「細」。
阿甲學生隊近年在國內表現大有起色，以2025年次階段季後賽冠軍身份，連續3屆打入自由盃分組賽；可惜近期勢頭轉弱，本月早前在阿甲今年首階段季後賽16強即被競賽會0:1淘汰外，在今屆自由盃暫時5戰1勝3和1負僅排小組第3，其中4場總入球在2球或以下，踢法平穩。麥德林獨立以上屆哥倫比亞聯賽亞軍身份，繼2023年後再次取得自由盃入場券；雖然國內聯賽戰績只列中游，但除了早前主場對法林明高因球迷滋事，導致比賽腰斬外，4戰得7分，表現硬淨。球隊首循環交手時主場1:1逼和學生隊，今場會沿用近戰保守踢法，突擊制勝。
入球大細推介：[2.5]細
學生隊近期在多場大戰失利，主因攻力大降，老牌射手古度卡里奴經常入球食白果；球隊已連續7場比賽上半場0入球，包括當中3場自由盃分組賽上半場累計1和2負，遇上近期上半場甚少失波的麥德林獨立，主隊不易早破缺口。
球隊半場入球大細推介：學生隊[0.5]細
麥德林獨立今場只要多取1分，便可相隔超過二十年以來再次殺入自由盃16強，形勢上應該毋須跟對手搶攻；球隊計近5戰自由盃加上聯賽作客的比賽，除了3:2打敗自由盃小組包尾的FC古斯哥外，其餘作客不計勝負，每場只入1球，今場遇上阿甲今年首階段聯賽30支球隊中守力最強的學生隊，客場不易入球。
球隊入球大細推介：麥德林獨立[1.5]細
學生隊年初改朝換代，由烏拉圭教頭麥甸拿接替長期執教的伊度亞度杜明基斯，主踢4-2-3-1陣式高強度及縱向進攻風格，球員紀律性強；但在自由盃甚少可以展現凌厲兩邊側擊戰術，讓箭頭攻堅取分。該隊分組賽場均暫時只得4.2個角球，跟剛完成的阿甲首階段場均4.4個角球相若。
球隊開出角球大細推介：學生隊[5.5]細
麥德林獨立踢4-4-2或3-4-3為主，攻擊主將阿根廷的費迪斯維斯基及「土炮」法蘭斯高查維拉，活力範圍廣侵略性強，在聯賽及自由盃戰線皆交出不俗表現，但球進攻組織力不強，中前場球員多用速度望壓過對手；在洲際賽事開局保守，不會太進取，季內4戰自由盃主場上半場，該隊場均只開出2個角球。
球隊半場開出角球大細推介：麥德林獨立[2.5]細
學生隊始終在阿甲前列份子，今場爭勝決心較強，對上一次自由盃主場1:1逼和巴甲勁旅法林明高，全場更稍佔上風。相反麥德林獨立今屆分組賽兩場勝仗只是打敗同組最弱的秘魯FC古斯哥，之前作客法林明高曾大敗1:4，今場估計學生隊有力在下半場發力下勝出，兼壓過對手入16強。。