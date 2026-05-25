學生隊「半細」實「德」

南美自由盃分組賽進入最後一輪分組賽，各隊為爭出線作最後努力，其中A組阿甲學生隊主場迎戰哥倫比亞的麥德林獨立，要贏波先可以在分數上趕過對手，打入自由盃16強；只是學生隊近期攻力大降，今場謀定而後動，或留在下半場發難，先取該隊半場入球「細」。

阿甲學生隊近年在國內表現大有起色，以2025年次階段季後賽冠軍身份，連續3屆打入自由盃分組賽；可惜近期勢頭轉弱，本月早前在阿甲今年首階段季後賽16強即被競賽會0:1淘汰外，在今屆自由盃暫時5戰1勝3和1負僅排小組第3，其中4場總入球在2球或以下，踢法平穩。麥德林獨立以上屆哥倫比亞聯賽亞軍身份，繼2023年後再次取得自由盃入場券；雖然國內聯賽戰績只列中游，但除了早前主場對法林明高因球迷滋事，導致比賽腰斬外，4戰得7分，表現硬淨。球隊首循環交手時主場1:1逼和學生隊，今場會沿用近戰保守踢法，突擊制勝。