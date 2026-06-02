荷蘭主場入波容「爾」

從來在大賽都交足功課的荷蘭周三主場約戰阿爾及利亞，必作最後練靶的黃金機會，誓以進攻足球為出征世盃決賽周一振聲威，可先博荷蘭入球「大」。 荷蘭今屆世盃外平均以每場入3.3球首名出線，其中主場4戰中，3戰全場總入球最少4球。荷蘭上輪兩戰國際賽主場2:1打敗挪威，1:1和南美新興力量厄瓜多爾，賽績硬淨，今場是決賽周前最後1場正式國際賽，在主場球迷面前，一眾爭上位的鋒將有望輪流發炮。阿爾及利亞相隔12年再闖決賽周，球隊不但在外圍賽分組賽獨佔鰲頭，計外圍賽第3圈的入球數字列非洲二哥，隊中不乏攻擊好手，上輪國際賽在意大利先以7:0打敗危地馬拉，又能打和南美實力份子烏拉圭，今場當然無懼作客另一歐洲賽場，測試火力。

入球大細推介：[2.5]大 荷蘭從來予人印象攻強於守，三線球員皆有一定入球能力，就算隊內已無星級射手，一樣入球有法。球隊對上一次主場輸波，已是2023年的歐國外1:2不敵法國，之後不論在荷蘭各地安排的國際賽起碼不敗之餘，入球從來不缺。現時既然沒有王牌射手，進攻陣式反而會多變不易捉踏，預計今場有機會出場的一眾鋒將，爭取士哥博表現最實際。 球隊入球大細：荷蘭[1.5]大 阿爾及利亞貴為非洲一線好手，在沙特搵食一樣交出佳績的翼鋒隊長馬列斯，配合外圍賽小組首席射手穆罕默德艾穆拉，以及法甲馬賽前鋒高爾尼，入球有把握。球隊近年在友賽表現認真，自2025年起在友賽錄得5勝2和1負共入21球，場均入2.6球，今場上半場或會先派強陣出擊，要破防守未算嚴密的荷蘭大門，機會不細。

球隊半場入球大細：阿爾及利亞[0.5]大 荷蘭名宿朗奴高文自2023年起再度接掌荷蘭帥印，主導4-2-3-1陣式，要求場上組織緊密，以攻為守，翼衛全力作叠瓦式助攻。球隊在外圍賽4戰主場場均錄得7.5個角球，今場中鋒或會輪流用韋格賀斯或加普，兩翼會嘗試多沉底線交出助攻予箭頭攻堅，加上隊長中堅華基爾雲迪積克的角球入球能力出眾，遇上平均身型不高的阿爾及利亞，主隊側擊博角球會大派用場。 球隊開出角球大細推介：荷蘭[5.5]大 阿爾及利亞自從由東歐主帥柏度域在2024年2月上任起，戰績騰飛，暫時所有賽事計取得接近7成勝率，其主要踢4-3-3及4-2-3-1陣式，中前場好手作互相搓傳伺擊突破對手防線，進攻悅目。球隊上輪國際賽兩戰上半場場均取得3.5個角球，既然今場對手荷蘭注重兩翼側擊，相信阿爾及利亞上半場亦不乏兩邊快速突破，博得角球的機會。

球隊半場開出角球大細推介：阿爾及利亞[1.5]大 兩支進攻主導的歐非勁旅交手，戰情預料可觀，其中荷蘭陣容深度較足，預計下半場雙方輪換下，主隊一眾優質的邊緣國腳仍會全力爭表現，屆時優勢或會更為明顯，荷蘭甚至有望輕取對手。 讓球主客和推介：[-1]主勝