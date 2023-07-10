一日限定｜7.11 Day購物優惠 滿$100即享全單77折/送$10電子禮券

7仔的一年一度7.11大折日又到了！7仔為答謝顧客支持，將於明日7月11日推出連串優惠，包括購物滿$100即享77折優惠；用AlipayHK App掃描宣傳品上的二維碼，即可領取$10電子禮券1張；以恒生enJoy卡付款，更可賺3倍yuu積分回贈。另有多款DREYER'S及Häagen-Dazs雪糕雪條優惠，為夏日消暑降溫！今次優惠只限定一天，各位記得把握機會！
7.11 Day優惠推介｜買滿$100即享77折優惠
「7.11 Day」將於7月11日早上7時起開始，當日只需買滿$100或以上，即可享77折優惠，更可配搭今期多款精選著數優惠使用，折上折抵上加抵！今期著數貨品包括消暑降溫的各款DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒、REAL DELIGHT燕麥乳酪、各款Häagen-Dazs雪糕批/迷你杯、各款GODIVA黑巧克力軟心雪條、卡樂B薯片系列、北川半兵衛商店伝說系列、各款啤酒，以及居家之選的LA天然4合1洗衣凝珠和安記溏心鮑鮑魚麵禮盒等，大量精選貨品任你揀！
同場加映，最新精品人氣角色LULU THE PIGGY精品連糖果，多款實用又可愛的精品，包括和風手挽袋連糖果、立體造型罐連糖果、陶瓷杯連糖果等，還有自家品牌7-SELECT x 鑽石酒家推出的一系列聯乘新品，均可享折扣！
7.11 Day優惠推介｜用AlipayHK App及恒生enJoy卡都有優惠
掃貨同時，只要用AlipayHK App掃描店內宣傳品上的二維碼，即可領取$10電子禮券1張，單一淨消費滿$30即時使用。又或者使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，購買指定貨品更可獲取7仔yuu印花。要埋單再抵啲，更可以yuu積分換領7-Eleven電子現金券，攞盡著數！
7.11 Day優惠推介｜雪糕之選
今期77折優惠其中一個最吸引之處，是5天限定著數的DREYER'S D-COLLECTION各款雪糕批/雪糕杯/脆筒、DREYER'S REAL DELIGHT系列，當中更有DREYER'S D-COLLECTION全新推出的印度皇家茶及中式烏龍茶系列，在享受雪糕同時，也恍如品味頂級靚茶。
7.11 Day優惠推介｜精選飲品
炎炎夏日，最需要清涼解渴的凍飲，特價貨品包括可口可樂、MINUTE MAID 梳打、OOHA及雀巢茶品，以及北川半兵衛商店伝說烏龍茶等。
7.11 Day優惠推介｜極萌精品
今期7仔有多款極萌精品，包括7-Eleven獨家發售 味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋，以及罐頭豬LULU THE PIGGY精品連糖果系列。