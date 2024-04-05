七人欖球｜香港國際七人欖球賽2024設銅鑼灣打卡及遊戲體驗！贏走限量紀念徽章

香港七欖2024｜每年一度的香港國際七人欖球賽即將開鑼！球迷們準備好未？今屆香港七欖將於4月5日至7日假香港大球場舉行，適逢今年香港七欖踏入30周年，賽事更特別致敬香港文化，歡慶賽場內外多年來為觀眾帶來的精彩時刻。國泰將於賽前及賽事進行期間舉辦多項精彩活動，無論有冇入場觀賽，人人都可以參與。更有機會集齊充滿紀念價值的香港七欖30周年獨家徽章，即睇內文詳情！
香港七欖2024｜香港國際七人欖球賽 國泰活動專區＠希慎廣場
國泰由即日起於銅鑼灣設置「Cathay x Hysan Place - HK7s」國泰活動專區，將香港大球場的熾熱氣氛延伸至場外。專區設遊戲攤位，展開連場挑戰實力與運氣的「包剪揼」大戰，一同感受飛越七欖的狂野及刺激。參加者以擲巨型骰子的方式來決定出拳招式，勝出者拍照並分享至社交平台即可贏取香港七欖獨家徽章或充氣打氣手勢紀念品，而每位遊戲參加者均可獲得一張以七欖為主題的紋身貼紙，作為紀念之餘，更可攜帶到七欖比賽現場，為你的慶典造型增添光彩。
專區除裝置了充斥香港七欖特色的打卡牆，更有逾兩米高、以熱氣球為造型的巨型欖球打卡位。市民可拿著各式各樣的道具拍照，以鏡頭留住歡樂時刻，「親身」感受香港大球場内的熱情和狂歡。
「Cathay x Hysan Place - HK7s」國泰活動專區
日期：即日起至2024年4月7日
時間：早上11時至晚上9時
地址：銅鑼灣希慎廣場地下
香港七欖2024｜場內設國泰打卡位及遊戲專區
比賽當日，除了欣賞賽場上的激烈戰況，觀眾亦可前往國泰攤位的打卡專區與親朋摯友合照留念，在充滿香港與七欖特色的打卡位配合特色道具，為自己當日的搶眼造型留倩影，記錄這場熱血沸騰的欖球慶典。
觀眾更可在攤位與好友或其他球迷參與趣味十足的互動遊戲，贏取特別獎品，將七欖氣氛推得更高、更狂熱！
香港七欖限量紀念徽章 見證香港七欖30年歷史
國泰特別為香港七欖推出獨家限量紀念徽章，每枚徽章都融入香港地道文化，例如蛋撻、舞獅、太極等，象徵每份獨特的港式狂熱，更記錄了七欖在香港大球場舉辦30年來的精彩時刻，別具意義和收藏價值。
公眾可由即日起4月7日期間到訪銅鑼灣希慎廣場的國泰活動專區，透過參與遊戲獲得贏取紀念徽章的機會。
比賽當日，球賽吉祥物將走遍香港大球場各大看台與觀眾大玩「包剪揼」，勝出即有機會贏取徽章。入場觀眾亦可與場內其他觀眾互相交換徽章，以換取尚未收集到的款式，集齊一套戰利品帶回家作紀念，同時藉此機會與其他球迷互相交流，分享快樂，讓這場狂熱派對更顯獨一無二。