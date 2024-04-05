七人欖球｜香港國際七人欖球賽2024設銅鑼灣打卡及遊戲體驗！贏走限量紀念徽章

香港七欖2024｜每年一度的香港國際七人欖球賽即將開鑼！球迷們準備好未？今屆香港七欖將於4月5日至7日假香港大球場舉行，適逢今年香港七欖踏入30周年，賽事更特別致敬香港文化，歡慶賽場內外多年來為觀眾帶來的精彩時刻。國泰將於賽前及賽事進行期間舉辦多項精彩活動，無論有冇入場觀賽，人人都可以參與。更有機會集齊充滿紀念價值的香港七欖30周年獨家徽章，即睇內文詳情！

香港七欖2024｜香港國際七人欖球賽 國泰活動專區＠希慎廣場 國泰由即日起於銅鑼灣設置「Cathay x Hysan Place - HK7s」國泰活動專區，將香港大球場的熾熱氣氛延伸至場外。專區設遊戲攤位，展開連場挑戰實力與運氣的「包剪揼」大戰，一同感受飛越七欖的狂野及刺激。參加者以擲巨型骰子的方式來決定出拳招式，勝出者拍照並分享至社交平台即可贏取香港七欖獨家徽章或充氣打氣手勢紀念品，而每位遊戲參加者均可獲得一張以七欖為主題的紋身貼紙，作為紀念之餘，更可攜帶到七欖比賽現場，為你的慶典造型增添光彩。 專區除裝置了充斥香港七欖特色的打卡牆，更有逾兩米高、以熱氣球為造型的巨型欖球打卡位。市民可拿著各式各樣的道具拍照，以鏡頭留住歡樂時刻，「親身」感受香港大球場内的熱情和狂歡。 「Cathay x Hysan Place - HK7s」國泰活動專區 日期：即日起至2024年4月7日 時間：早上11時至晚上9時 地址：銅鑼灣希慎廣場地下