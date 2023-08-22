七夕情人節｜七夕招桃花好物推介 Penhaligon's玫瑰香水、GIVENCHY迷你四色蜜粉、EVOLCARE眼霜

今日是七夕情人節，無論你有沒有另一半，也不妨好好打扮一下，展現自己最美一面，也讓另一半或心儀對象眼前一亮！以下介紹一系列美妝好物，讓你妝扮及保養自己，招來滿滿的桃花及好姻緣！ 七夕招桃花好物 ｜Penhaligon's Love Liquid 香水 $2,180 $2,180 單是聽名字，已覺得這是旺桃花的香水吧！香氛以催情浪漫的玫瑰為主角，同時加入生薑及辣椒，令香氣帶點刺激感，又不會如一般玫瑰香水般甜美，充分展現與眾不同的誘人氣息。

七夕招桃花好物｜Penhaligon's Love Liquid 香水 $2,180

七夕招桃花好物 ｜ Gucci Flora Gorgeous Magnolia 香氛 $705/30ml 、 $965/50ml 、 $1,320/100ml Gucci Flora Gorgeous的香水系列迎來新成員，新出的Magnolia香氛，以玉蘭花為基礎，這種古老而罕有的花朵需要仔細採摘和蒸餾。甜美的花果香氣混合鼠尾草的鮮明香調，即時帶來明亮而高貴的氣質。 為提升玉蘭花甜香，配方加入懸鉤子香調，增添甘美果香，再以廣藿香精華平衡清新與誘人的香調。調香師特別選用印尼最頂級的廣藿香為香氛增添深邃的木調，交織出帶有泥土和皮革味道的細緻香氣。

七夕招桃花好物｜Gucci Flora Gorgeous Magnolia香氛 $705/30ml、$965/50ml、$1,320/100ml

七夕招桃花好物 ｜ EVOLCARE Vibe 洋甘菊眼部緊緻凝膠 $280/10mL EVOLCARE Vibe$280/10mL 疲憊雙眸令你失去精靈眼神，這款眼部凝膠清爽不油膩，蘊含德國洋甘菊和矢車菊，能去除浮腫，同時有助膠原蛋白及彈力蛋白合成，令眼周透亮緊緻，提亮並預防衰老，快速喚醒眼部

七夕招桃花好物 ｜ OLAPLEX 多重勝肽睫毛再生精華液 $660 這款透明、輕盈的睫毛精華液，蘊含高濃度的多重勝肽複合技術複，配合專利的Bond Building技術，有效維持睫毛的自然生長周期和減少睫毛脫落，令睫毛變得更健康，更長及更濃密，帶來明亮有神的桃花眼。

七夕招桃花好物｜OLAPLEX 多重勝肽睫毛再生精華液 $660

七夕招桃花好物 ｜ MZ Skin 透明質酸保濕精華 $1,440 夏天的挑戰之一是補水，肌膚要有足夠水分，才能維持健康水亮。精華質地輕盈，其保濕複合物富含5種強大活性成分，並利用雪耳和靈芝菇的抗炎功效，減少紅腫、痕癢及淡印，讓肌膚遠離炎症，修復天然保護屏障，提高鎖水能力。

七夕招桃花好物｜MZ Skin 透明質酸保濕精華 $1,440

七夕招桃花好物｜The history of Whoo 后 拱辰享 美無瑕啞緻粉餅 $460/13g 滿面油光令妝容大扣分，粉餅有效遮蓋瑕疵、修飾細紋和色斑，並均勻膚色，層疊使用亦不會起結塊，帶來如絲綢柔滑的妝效，即使油性肌膚亦可擁有啞緻細滑底妝，長時間清爽無瑕。

七夕招桃花好物｜The history of Whoo 后 拱辰享 美無瑕啞緻粉餅 $460/13g

七夕招桃花好物 ｜ GIVENCHY 精緻版高級訂製稜鏡四色 蜜粉 GIVENCHY$295/4g 四色蜜粉是GIVENCHY的王牌產品，運用棱鏡原理並混合4種顏色蜜粉，折射出肌膚自身光澤，修飾毛孔及撫平細紋，令妝容貼服透亮，打造啞緻光感。品牌最近更新出精緻版，迷你小巧，方便補妝或旅行時使用。精緻版同樣備有4色，任何膚色都能找到專屬色調。

七夕招桃花好物｜GIVENCHY 精緻版高級訂製稜鏡四色蜜粉 $295/4g