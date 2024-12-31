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2024-12-31 12:00:00

七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 1 邊個生肖排行最高？呢個生肖犯太歲都無事？

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七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 1 邊個生肖排行最高？呢個生肖犯太歲都無事？

七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 1 邊個生肖排行最高？呢個生肖犯太歲都無事？

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來到2025蛇年，七師傅分享12生肖運程排行榜，今日率先公開最好運的4個生肖排名，一齊睇睇自己有無上榜！

七師傅新書《七仙羽教你蛇年招財納福》

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七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第1 (三合)

這一年充滿希望與機會，有異性幫助和良好人緣，助力商業合作和社交活動。學術、科研或公職方面表現突出，可把握進修機會，提升專業能力。領導才能在政治或管理層面彰顯，但須注意法律和倫理挑戰，避免不必要的糾紛。謹慎處理人際關係，保持警覺，防止小人是非。保持積極態度，謹慎行事，善用人際關係和領導才能，定能取得成就。

幸運顏色

白色 增強幸運和增加機會

銀色 提升財運和成功機會

橙色 激發創意和樂觀情緒，增強社交和人際關係

幸運數字

提升靈活性和智慧

增強財運和機會

出生年份：195719691981199320052017

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屬雞代表藝人：炎明熹 2005年 屬雞代表藝人：鄭嘉穎1969年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第2 ()

犯太歲或會遇到波折，但多個吉星庇佑能帶來好運，化解困難。注意「刑太歲」和「破太歲」的影響，可能涉及法律糾紛，須謹慎行事，避免衝動。女性在事業和財運上有提升，男性受女性貴人幫助。在把握大展鴻圖的好時機，避免無謂爭執，保持冷靜。以積極態度應對挑戰，善用幫助，最終能克服困難，獲得成功。

幸運顏色

白色 增強機會和幸運

金色 提升財運和成功機會

藍色 提升思考能力和決策品質

幸運數字

提升吉祥能量

增強智慧和適應力

提升能量和成功機會

出生年份：1944195619681980199220042016

屬猴代表藝人：張敬軒 1981年 屬猴代表藝人：姚子羚 1980年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第3 (三合)

2025年將面臨挑戰和機遇。情緒上可能有起伏，但這是成長的機會。職場上，專注工作表現，避免爭執，有機會升遷，但要平衡工作和生活。注意健康，尤其是循環系統。財務上要謹慎理財，避免高風險投資。家庭和感情方面，多溝通理解，維持和諧關係。

幸運顏色

白色 有助清除負面能量，提升精神狀態和自信

黄色 提升穩定性和安全感

幸運數字

能鞏固穩定性和安全感

增加堅定和實在感

出生年份：196119731985199720092010

屬牛代表藝人：郭柏妍 1997年 屬牛代表藝人：劉穎鏇 1997年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第4

2025年運勢佳，是大展鴻圖的好時機。經歷2024 年的風雨後，雨過天晴，無論是學生或職場人士，都應抓住機會，大膽前行。人際關係和工作合作機會極佳，上司和同事是堅強後盾。感情生活美滿，是深化關係或尋找新愛情的好時機。儘管運勢好，仍須注意經濟損失和健康問題。保持謙虛勤奮，做好準備，抓住每次機遇，在新一年可取得更大進步。

幸運顏色

白色 有助清除負面情緒，激發新創意和想法

黄色 增強正能量、快樂、穩定和安全感

棕色 提升堅定和實在感

幸運數字

增強穩定和安全感

提升堅定和實在感

出生年份：1946195819701982199420062018

 

屬狗代表藝人：姚焯菲 2006年 屬狗代表藝人：鍾柔美 2006年
《七仙羽教你蛇年招財納福》(知出版)

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資料來源：《七仙羽教你蛇年招財納福》(知出版)，特別鳴謝七師傅授權轉載。

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