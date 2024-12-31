來到2025蛇年，七師傅分享12生肖運程排行榜，今日率先公開最好運的4個生肖排名，一齊睇睇自己有無上榜！

七師傅 2025蛇年12 生肖運程排行榜｜第 1 位 雞 ( 三合 )

這一年充滿希望與機會，有異性幫助和良好人緣，助力商業合作和社交活動。學術、科研或公職方面表現突出，可把握進修機會，提升專業能力。領導才能在政治或管理層面彰顯，但須注意法律和倫理挑戰，避免不必要的糾紛。謹慎處理人際關係，保持警覺，防止小人是非。保持積極態度，謹慎行事，善用人際關係和領導才能，定能取得成就。

幸運顏色

白色 增強幸運和增加機會

銀色 提升財運和成功機會

橙色 激發創意和樂觀情緒，增強社交和人際關係

幸運數字

❶ 提升靈活性和智慧

❼ 增強財運和機會

出生年份：1957、1969、1981、1993、2005、2017