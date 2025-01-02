七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 3 屬蛇重點提升自我/屬兔保持正向心態

來到2025蛇年，七師傅分享12生肖運勢排行榜，今日來到最終章，一齊看看有哪個生肖排行尾段，其實排得後不一定差，可以留意以下要點來提升運勢！
七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第9位 蛇 (值太歲)
今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機。吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引。情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非。因犯太歲影響，避免大舉動土或遠遊。着重提升自我，學習新技能。勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為未來的成功打下基礎。
幸運顏色
綠色有助尋求內心平和與健康
紅色 增強熱情和能量
黄色 助提升穩定性和財運
幸運數字
❷ 增加活力和創造力
❼ 提升財運和靈活度
❽ 提升穩定性和財運
出生年份：1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第10位 虎 (刑太歲、害太歲)
因犯太歲帶來變動和困難，將面臨一些挑戰。在人際關係上或會有緊張，甚至遇到小人，財運和健康也須注意。然而，「福星貴人」帶來貴人幫助，尤其在事業和人際上。因此，宜保持積極態度，多拓展社交圈。避免參與不必要的爭論，因「卷舌」星可能引發口舌是非。避免大筆支出和高風險投資，做好財務規劃。以積極心態迎接挑戰，化不利為優勢。
幸運顏色
綠色 增強生機和活力
藍色 提升智慧和靈活性
金色 助你提升財運
幸運數字
❸ 增強生機和活力
❹ 提升創造力和健康
出生年份：1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第11位 兔
2025年雖沒有犯太歲，但可能面臨一些挑戰。健康、人際關係和職場環境可能不太順利，但有吉星助力，保持正向心態即可克服困難。事業方面，要堅持誠信和正直，避免與小人爭執，謹慎做決定。人際關係可能有磨擦，宜保持冷靜，練習控制情緒，適當忍讓。注意小毛病和家人健康，避免高風險活動。
幸運顏色
綠色 增強健康和平衡心理狀態
紫色 提升能量和熱情
白色 提升人際關係與職場形象
幸運數字
❸ 增強創造力和智慧
❾ 提升能量和熱情
出生年份：1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第12位 羊
這一年將充滿挑戰和考驗，但也是成長的機會。健康方面，注意避免高風險活動，運動時做好防護。人際關係可能受女性親戚壓力影響，多溝通以化解誤會。職場上，低調行事，謹慎決策，保持冷靜以應對困難。財務上，做好資金規劃，避免冒險。這一年考驗耐性和智慧，將挑戰視為成長階梯，保持平常心，堅持到底，最終會穩健地走向未來。
幸運顏色
白色 帶來新的可能性
黄色 增強穩定和安全感
粉紅色 提升熱情和幸福感
幸運數字
❸ 增強生機和活力
❾ 增加能量和熱情
出生年份：1955、1967、1979、1991、2003、2015