熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-02 10:00:00

七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 3 屬蛇重點提升自我/屬兔保持正向心態

分享：
七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 3 屬蛇重點提升自我/屬兔保持正向心態

七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 3 屬蛇重點提升自我/屬兔保持正向心態

adblk5

來到2025蛇年，七師傅分享12生肖運勢排行榜，今日來到最終章，一齊看看有哪個生肖排行尾段，其實排得後不一定差，可以留意以下要點來提升運勢！

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第9 (值太歲)

今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機。吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引。情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非。因犯太歲影響，避免大舉動土或遠遊。着重提升自我，學習新技能。勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為未來的成功打下基礎。

幸運顏色

綠色有助尋求內心平和與健康

紅色 增強熱情和能量

黄色 助提升穩定性和財運

幸運數字

增加活力和創造力

提升財運和靈活度

提升穩定性和財運

出生年份：1953196519771989200120132025

屬蛇代表藝人：劉佩玥 1989年 屬蛇代表藝人：蔣家旻 1989年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第10 (刑太歲、害太歲)

因犯太歲帶來變動和困難，將面臨一些挑戰。在人際關係上或會有緊張，甚至遇到小人，財運和健康也須注意。然而，「福星貴人」帶來貴人幫助，尤其在事業和人際上。因此，宜保持積極態度，多拓展社交圈。避免參與不必要的爭論，因「卷舌」星可能引發口舌是非。避免大筆支出和高風險投資，做好財務規劃。以積極心態迎接挑戰，化不利為優勢。

幸運顏色

綠色 增強生機和活力

藍色 提升智慧和靈活性

金色 助你提升財運

幸運數字

增強生機和活力

提升創造力和健康

出生年份：1950196219741986199820102022

adblk6
屬虎代表藝人：陳懿德 1998年 屬虎代表藝人：菊梓喬 1986年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第11

2025年雖沒有犯太歲，但可能面臨一些挑戰。健康、人際關係和職場環境可能不太順利，但有吉星助力，保持正向心態即可克服困難。事業方面，要堅持誠信和正直，避免與小人爭執，謹慎做決定。人際關係可能有磨擦，宜保持冷靜，練習控制情緒，適當忍讓。注意小毛病和家人健康，避免高風險活動。

幸運顏色

綠色 增強健康和平衡心理狀態

紫色 提升能量和熱情

白色 提升人際關係與職場形象

幸運數字

增強創造力和智慧

提升能量和熱情

出生年份：1951196319751987199920112023

屬兔代表藝人：佘詩曼 1975年 屬兔代表藝人：湯洛雯 1987年

七師傅2025蛇年12生肖運程排行榜｜第12

這一年將充滿挑戰和考驗，但也是成長的機會。健康方面，注意避免高風險活動，運動時做好防護。人際關係可能受女性親戚壓力影響，多溝通以化解誤會。職場上，低調行事，謹慎決策，保持冷靜以應對困難。財務上，做好資金規劃，避免冒險。這一年考驗耐性和智慧，將挑戰視為成長階梯，保持平常心，堅持到底，最終會穩健地走向未來。

幸運顏色

白色 帶來新的可能性

黄色 增強穩定和安全感

粉紅色 提升熱情和幸福感

幸運數字

增強生機和活力

增加能量和熱情

出生年份：195519671979199120032015

屬羊代表藝人：陳凱琳 1991年 屬羊代表藝人：蔡思貝 1991年
《七仙羽教你蛇年招財納福》(知出版)

《七仙羽教你蛇年招財納福》(知出版)

資料來源：《七仙羽教你蛇年招財納福》(知出版)，特別鳴謝七師傅授權轉載。

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈