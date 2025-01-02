七師傅2025｜蛇年12生肖運程排行榜Part 3 屬蛇重點提升自我/屬兔保持正向心態

來到2025蛇年，七師傅分享12生肖運勢排行榜，今日來到最終章，一齊看看有哪個生肖排行尾段，其實排得後不一定差，可以留意以下要點來提升運勢！

七師傅 2025 蛇年 12 生肖運程排行榜｜第 9 位 蛇 ( 值太歲 )

今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機。吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引。情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非。因犯太歲影響，避免大舉動土或遠遊。着重提升自我，學習新技能。勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為未來的成功打下基礎。

幸運顏色

綠色有助尋求內心平和與健康

紅色 增強熱情和能量

黄色 助提升穩定性和財運

幸運數字

❷ 增加活力和創造力

❼ 提升財運和靈活度

❽ 提升穩定性和財運

出生年份：1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025