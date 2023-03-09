上水美食｜網上爆紅超人燒鵝 $60六寶飯有齊叉燒/燒鵝/燒腩 網友：夠兩個人食

超人燒鵝，這家燒味茶餐廳，近年大展拳腳，在多區設店，最新上水分店出品一碟六寶飯，價格實惠，$60即齊集叉燒、燒鵝、燒腩等多款燒味，且件件啖啖肉，出手可是相當大方，有網友吃過在「香港茶餐廳及美食關注組」貼相分享，豐富份量即引來熱烈討論。
關注組力讚！上水超人燒鵝 $60重量級六寶飯
近日，在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，有網友分享上水「超人燒鵝」的六寶飯，引起網友注目！六寶飯賣相頗佳，六寶齊集叉燒、燒鵝、油雞、燒腩仔、燒排骨、鹹蛋，排得齊齊整本，更搭兩條菜芯。餸料多，份量也不少，白飯至少兩碗份量，燒味也每款有五、六件，部位也非頭頭尾尾，可謂啖啖肉，有街坊更稱堂食送例湯，認真抵食。
網友：抵過大家樂 略嫌太多肉
六寶飯帖文，引起網民熱烈討論，大部份人直言$10一款餸，店家又份量大方，可算是坊間少見，極之抵食，網友大讚「兩人分享都Ok！」，也有網友表示比不少連鎖快餐抵食「好多餸啊⋯⋯仲有例湯，60元，抵過大家樂很多！」；另有網友認為，肉食太多，不太健康，吃得多會便秘。不過，也有網友質疑樓主是店家打手，份量疑似做假。
上水超人燒鵝
地址：上水新康街63地下B號舖(地圖按此)
電話：62209994
營業時間：星期一至日9am -9:30pm
原文刊登於 Yahoo Food