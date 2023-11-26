上環美食｜意大利餐廳JUNO登陸上環！地道意大利菜揉合地中海風情 陳年米龍蝦燴飯/黑松露意大利細麵

上環美食｜揉合地中海風情的時尚意大利餐廳JUNO登陸上環！店內的菜單設計以地道意大利菜為基調，精挑來自歐洲蔚藍海岸的特色食材入饌，帶出地中海獨有的活力滋味。廚藝團隊更特別從意大利、法國及西班牙搜羅一系列優質佳釀，希望為賓客帶來洋溢慢活渡假風之輕旅遊用餐體驗。喜歡意大利菜的你不妨與朋友去品嚐一下！

JUNO佔地1,300平方呎，共可容納50位賓客。入口外牆鋪滿立體且亮麗的橄欖綠色瓷磚，店內則以精美的大理石料理桌為中心，並利用柔和淺色系貫穿兩大用餐區域。天花上的獨特吊燈裝飾更與溫暖和熙的天然日光相輔相成，在別具紋理質感的牆身上呈現出溫柔細膩的光影視覺效果，打造舒適愜意的用餐氛圍。 來自西班牙的集團行政總廚兼總經理Jordi Vallés Claverol，出身於巴塞隆納的餐飲世家，在位處家鄉的米芝蓮餐廳開展其廚藝生涯，及後離開家鄉展開尋夢之旅，先後效力於隸屬香港Pirata Group的西班牙餐廳The Optimist及Aqua Restaurant Group旗下位於北京的人氣酒吧餐廳Aqua。屢獲殊榮的Jordi憑藉自身對歐洲菜系烹調的見多識廣，巧妙地發揮融會貫通的過人天賦，為當代歐陸滋味注入其國際視野及對烹煮美食的熱情，因而一直備受城中美食愛好者的追捧。 於JUNO，行政總廚Jordi匠心設計了一系列展示意大利及地中海風情的招牌單點菜式，並親自為店內菜單挑選風味極致的佐餐酒單，同時備有多款秉承餐廳理念創作的精美雞尾酒，致力為賓客呈獻以佳餚配美酒的絕妙體驗。

菜單上的自家製麵包共有三款風味各異的選擇，配上三種各有特色的特級初榨橄欖油，完美襯托餐廳豐盛的前菜選擇。當中，每天新鮮烘烤的「迷迭香味意大利麵包」口感鬆軟，配上西班牙的國民美食「伊比利亞火腿」，讓細緻的香草氣息提升火腿獨有的榛果肉香，成就標誌性的地中海美饌焦點。 為了重現傳統意式燴飯的經典滋味，Jordi誠意挑選當地人高度推祟的意大利大米頂級品牌Acquerello出產的米種卡納羅利（Carnaroli），設計出鮮美極致的「意大利Acquerello陳年米龍蝦燴飯」。該米種被譽為「意大利米之王」，是烹煮意式燴飯的不二之選，即使以奶油高湯燉煮，米粒在吸收波士頓龍蝦及高湯精華後仍能保持完整，展現鮮甜濃郁的飽滿滋味；最後灑上經24個月熟成的巴馬臣芝士，為燴飯添上一抹香濃芝香。 其餘重點推介的主食還有「Juno特色黑松露意大利細麵」，由Jordi以巧手演繹地道松露意大利麵的美味精髓；而可供兩位賓客分享的「海鮮「砂鍋」西班牙式短麵」則結合經典西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，採用西班牙紅蝦及墨魚作主食的鮮味亮點，並配合西班牙蕃茄、胡椒及歐陸式洋蔥蕃茄醬， 惹味呈現獨一無二的地中海美食精髓。 法式羊食作為Jordi的拿手特色，他特別為JUNO引入法國普羅旺斯的鮮嫩羊肉，精選羊肩及羊排部位設計「普羅旺斯烤嫩羊肉卷」，先以慢煮方式烹調羊肩，突顯其厚實脂香，並以炭燒處理羊排，為軟嫩羶香注入誘人炭香。另有散發地中海料理風采的「碳烤法國蔚藍海岸鱸魚 」，使用可持繽發展的新鮮鱸魚入饌，並加入蕃茄、意大利青瓜、茄子及鼠尾草調味，豐富魚產的鮮美層次。 在甜點菜單方面，不容錯過之選有地道的「Tiramisu提拉米蘇」，以每日新鮮沖泡的意大利Illy 品牌咖啡為亮點，並精巧地以香檳酒杯盛裝，是每一口都叫人驚喜心動之作。

除了選擇豐富的單點菜單外，JUNO同時備有性價比高的午市菜單，將於開業後為中上環的上班一族帶來更多美食選擇；餐廳於週末更設有早午餐菜單，主打無限量添飲多款指定飲料，讓賓客可於週末隨性享受美好的午後時光。 酒食搭配得宜能提升美食風味，Jordi亦親自為JUNO的酒單精心挑選來自意大利、法國及西班牙的佳釀，期望能以體現酒食藝術的酒項選擇豐富賓客的用餐體驗。當中，來自意大利普利亞（Puglia）地區的美酒品質出眾，推介酒釀有來自Varvaglione 1921酒莊的白酒「Primadonna Chardonnay」，酒體酸度平衡有致，散發淡淡菠蘿香氣；清新脫俗的玫瑰氣泡酒「Rosato del Salento」；及年輕活潑的紅酒「Susumaniello 」。 而一系列展現JUNO個性魅力的雞尾酒包括，以意大利氣泡酒為基礎調配的「Aperol Spritz」；混合伏特加、香桃甜酒及桃茶炮製的「Peach Me Up」；口感柔滑的「Espresso Martini」；以經典調酒Gin Tonic變奏而成的「Juno & Tonic」，精選來自意大利南部海岸的Amalfi琴酒設計，加入酸柑及迷迭香，清爽醉人。 另有多款無酒精雞尾酒可供賓客點選，如清新的「Pink Love」，結合紅莓汁、檸檬、新鮮紅桑子打造粉嫩層次，飄送淡淡浪漫氣息。

混合伏特加、香桃甜酒及桃茶炮製的「Peach Me Up」