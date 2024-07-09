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生活
2024-07-09 13:30:00

下午茶優惠｜奕居The Upper House下午茶第二位半價 人均262起嘆燉牛面頰/醃製樽魚/伯爵茶及士多啤梨千層酥

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下午茶優惠｜奕居The Upper House下午茶第二位半價 人均262起嘆燉牛面頰/醃製樽魚/伯爵茶及士多啤梨千層酥

下午茶優惠｜奕居The Upper House下午茶第二位半價 人均262起嘆燉牛面頰/醃製樽魚/伯爵茶及士多啤梨千層酥

金鐘The Upper House奕居Salisterra又有下午茶優惠！2人同行第二位半價，人均262起就食到10款鹹甜點，7月9日下午3時開搶！立即睇內文了解優惠詳請。

為迎接炎炎夏日而設計的下午茶體驗，每件悉心炮製的鹹甜點的靈感都源自NET-A-PORTER的Turn Up the Heat夏日系列，捕捉系列每件單品活力四射、歡樂繽紛及美豔動人的特色，與客人一同迎接夏日浪潮！

NET-A-PORTER 下午茶精選：

鹹點：柑橘醃製樽魚 三文魚籽及香橙、巴馬臣餅乾 芝士及洋蔥醬、魷魚 醃製蘿蔔及番紅花蛋黃醬、甜椒 燉牛面頰及西班牙番茄醬

鬆餅：提子鬆餅 忌廉及紅桑子果醬

甜點：伯爵茶及士多啤梨千層酥、桃及雲呢拿泡芙、椰子及芒果慕絲、摩卡咖啡金磚蛋糕、焦糖馬卡龍

【KKday 快閃限量搶 –第二位半價】NET-A-PORTER 下午茶連無酒精雞尾酒（15:00 - 17:00）

KKday 優惠: 星期一至四 HK$578/2 位，平均HK$289/位（原價 HK$748/2位）

星期五至日及公眾假期HK$610/2 位，平均HK$305/位（原價HK$790/2位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

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奕居聯乘倫敦NET-A-PORTER | Salisterra下午茶

另外更有3道菜日落套餐優惠，飽覽維港日落醉人景色同時，歎11款頭盤、主菜、甜品，人均只需$551！

3 道菜日落套餐精選：

頭盤：風乾火腿拼盤、牛肉他他、意大利芝士、意大利青瓜沙律

主菜（4選1）：春雞、鱸魚、牛面頰粗通心粉、哈里薩辣醬烤製椰菜花

配菜：馬鈴薯蓉、小麥及黑米, 巴馬臣芝士、法邊豆, 羅勒醬

【KKday 快閃限量搶 –65 折】3 道菜日落套餐連餐酒（18:00 - 19:30）

KKday 優惠: HK$1,102/2 位，平均HK$551/位（原價 HK$1,686/2位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此 

優惠期 (預訂期) ：2024年7月9日15:00至7月15日23:59

用餐日期：2024年 7月10日至8月30日

地址：香港金鐘金鐘道88號 The Upper House 奕居49樓 Salisterra