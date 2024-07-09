下午茶優惠｜奕居The Upper House下午茶第二位半價 人均262起嘆燉牛面頰/醃製樽魚/伯爵茶及士多啤梨千層酥

金鐘The Upper House奕居Salisterra又有下午茶優惠！2人同行第二位半價，人均262起就食到10款鹹甜點， 7月9日下午3時開搶！ 立即睇內文了解優惠詳請。

為迎接炎炎夏日而設計的下午茶體驗，每件悉心炮製的鹹甜點的靈感都源自NET-A-PORTER的Turn Up the Heat夏日系列，捕捉系列每件單品活力四射、歡樂繽紛及美豔動人的特色，與客人一同迎接夏日浪潮！

NET-A-PORTER 下午茶精選：

鹹點：柑橘醃製樽魚 三文魚籽及香橙、巴馬臣餅乾 芝士及洋蔥醬、魷魚 醃製蘿蔔及番紅花蛋黃醬、甜椒 燉牛面頰及西班牙番茄醬

鬆餅：提子鬆餅 忌廉及紅桑子果醬

甜點：伯爵茶及士多啤梨千層酥、桃及雲呢拿泡芙、椰子及芒果慕絲、摩卡咖啡金磚蛋糕、焦糖馬卡龍

【KKday 快閃限量搶 –第二位半價】NET-A-PORTER 下午茶連無酒精雞尾酒（15:00 - 17:00）

KKday 優惠: 星期一至四 HK$578/2 位，平均HK$289/位（原價 HK$748/2位）

星期五至日及公眾假期HK$610/2 位，平均HK$305/位（原價HK$790/2位）

（已包括原價加一服務費）

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