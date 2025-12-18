下午茶食譜｜英式鬆餅、抹茶芝士蛋糕、曲奇等5款烘焙甜品教學

不少人經習慣在家渡過假日，自己製作甜品或美食，享受難得的休息時間。以下就教大家製作英式鬆餅、抹茶芝士蛋糕、曲奇等5款簡易烘焙甜品，即使是烘焙新手亦可輕鬆做到！

烘焙食譜｜三色小立方曲奇 若想在下午茶時間製作可愛美味的甜品哄小朋友歡心，可以嘗試製作這款三色小立方曲奇，不但製作方法簡單，而且還可以一次過製作三種味道，甚至可以和小朋友一起玩樂，在曲奇上畫上不同的表情或寫字，可以作為家庭活動一邊製作一邊食用。 三色小立方曲奇材料 牛油105g／幼砂糖15g／鹽2g

煉奶 120g ／低筋麵粉240g／鷹粟粉 22g

抹茶粉7g (原味配方中替換7g 低筋麵粉)

可可粉15g (原味配方中替換15g 低筋麵粉) 三色小立方曲奇 做法 1. 牛油放在室溫軟化，加入幼砂糖和鹽打發至微微發白即可。

2. 加入煉奶攪拌均勻，篩入低筋麵粉和鷹粟粉，然後用刮刀稍微切拌，再戴手套搓成團狀。（抹茶味和朱古力味亦是同樣做法，只需按份量替換即可。)

3. 放在鋪上牛油紙的托盤上將麵團調整成長方形，然後包上保鮮紙，放入雪櫃冷藏30分鐘。

4. 切成小立方狀，放入焗盤中備用。

5. 放入以170度預熱的焗爐，然後焗15-20分鐘即可。

6. 出爐放涼後可在曲奇上寫字或畫上表情。

烘焙食譜｜黑朱古力藍莓燕麥蛋糕 如果想製作健康低卡的蛋糕，可以利用燕麥和香蕉代替牛油，製成黑朱古力藍莓燕麥蛋糕。雖然口感不算軟滑，但是卻會有濃郁的燕麥和朱古力香，而且飽足感十足，作為下午茶「醫肚」一流！ 黑朱古力藍莓燕麥蛋糕材料 燕麥150g／可可粉12g／梳打粉5g

乳酪180g／雞蛋1隻／牛奶 30mL

黑朱古力 適量／藍莓 半盒／香蕉 2條 黑朱古力藍莓燕麥蛋糕 做法 1. 將一條香蕉壓成泥狀，一條切片備用。

2. 在香蕉泥中加入燕麥、可可粉及梳打粉攪拌均勻。

3. 再加入雞蛋、乳酪和牛奶攪拌均勻。

4. 放一半燕麥糊到模具中，中間加入一些黑朱古力片和香蕉片。

5. 再放入另一半燕麥糊，磨平後放入一些黑朱古力碎及一半藍莓。

6. 放入焗爐，以180度焗40分鐘。

7. 出爐後再擺放新鮮藍莓裝飾即可。

烘焙食譜｜OREO 英式鬆餅 最近不少人都愛上了食用英式鬆餅（scone），除了因為其牛油香十足外，製作方法亦十分簡單，特別適合作為在家的簡易烘焙製作食用。而除了原味的英式鬆餅外，還可以加入男女老少都喜歡的Oreo作為食材，變成簡單又好吃的下午茶甜品。 OREO英式鬆餅材料 低筋麵粉150g／糖20g／梳打粉4g

鹽1.5g／牛油50克／蛋液 40g

牛奶25mL／迷你Oreo 2包 OREO英式鬆餅做法 1.將低筋麵粉、梳打粉、糖和鹽混合均勻。

2.將凍牛油切成小粒放入混合物中，用刮刀切割牛油和麵粉讓他們混合，混合至牛油粒變細，麵粉呈奶黃色的狀態即可，約需時3-4分鐘。

3.將攪拌好的蛋液和牛奶混合，混合後倒入麵粉盆中。

4.用刮刀切拌均勻後，加入OREO碎混合至液體和乾粉消失即可。

5.製成一個麵餅，放置保鮮紙中再放入冰箱靜置至少半小時。

6.取出麵餅，切割成6塊，再插上迷你Oreo，然後刷上蛋液。

7.放入以180度預熱的焗爐，然後焗20分鐘即可。

烘焙食譜｜抹茶嫩芝士蛋糕 不少人喜歡吃一些口感軟嫩的甜品，而入口即溶抹茶嫩芝士蛋糕便是不錯的選擇，除了口感軟滑之外，味道亦不會過甜，不論大人或小朋友都會喜歡。如果不喜歡綠茶味的話，還可以改用可可粉變成朱古力味，或直接不加入任何味道，製成完美的芝士蛋糕亦可。 抹茶嫩芝士蛋糕材料 忌廉芝士200g／白朱古力 40g

代糖5g／抹茶粉8g

雞蛋1隻／淡忌廉110g 抹茶嫩芝士蛋糕做法 1. 白朱古力隔水融化備用，焗爐以155度預熱。

2. 忌廉芝士放在室溫軟化後加入代糖，攪拌均勻後再加入抹茶粉，再繼續攪拌均勻。

3. 加入隔水融化的白朱古力攪拌均勻。

4. 打入一隻常溫雞蛋攪拌均勻。

5. 最後加入淡忌廉，再將所有材料攪拌均勻至絲滑的狀態。

6. 放入擠花袋中，擠入紙杯蛋糕模具至8分滿，若可裝滿六個。

7. 預先煲一壺滾水，倒入焗爐內的烤盤中，再放入模具，以蒸焗的方式焗20分鐘即可。

8. 出爐後將蛋糕放涼，然後冷藏至少4小時後即可食用。

烘焙食譜｜可可燕麥麩曲奇 健康的烘焙甜品除了燕麥蛋糕外，利用燕麥麩亦可以製作出低脂的可可燕麥麩曲奇，當中並沒有加入額外的糖分，特別適合減肥人士食用，除了作為下午茶外，也可以當作早餐或午餐的主食食用。 可可燕麥麩曲奇材料 燕麥麩150g／香蕉1條

堅果 適量／藍莓乾 適量

花生醬 2湯匙／可可粉 3g／肉桂粉 2g 可可燕麥麩曲奇做法 1. 香蕉壓成泥狀，加入燕麥麩、花生醬和可可粉攪拌均勻。

2. 取適量搓成圓球後按扁，再放上堅果和藍莓乾。

3. 放入以180度預熱的焗爐，然後焗20分鐘即可。