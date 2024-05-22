下午茶2024｜Hotel ICON日本水果AkkMore下午茶！脂肪含量大減8成+卡路里減半

酒店下午茶2024｜減肥是女士們的一生事業，所以吃得健康尤其重要！但有時候亦會想吃些邪惡食物獎勵一下自己，今次介紹的這個下午茶便適合各位貪靚的你。唯港薈首次與香港理工大學未來食品研究院及食品科學及營養學系合作，在GREEN呈獻森煥輕盈日本水果AkkMore™下午茶。下午茶首次利用得獎全天然益生元配方AkkMore™ 製作下午茶食物。相比一般製作方式，使用AkkMore製作的軟雪糕總脂肪含量可降低超過80%，卡路里含量亦減少了一半，女士們便不用擔心下午茶會太大負擔啦！

這三道菜下午茶由唯港薈行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho) 帶領其廚師團隊與理大RiFood核心成員、FSN助理教授 (研究) 常金輝博士一起研發，探索使用以菇菌為基礎的脂肪替代品在製作減脂甜點方面的潛力。基於AkkMore™ 的脂肪替代品效果非常顯著，可以於烹調過程中大幅減少使用傳統忌廉。AkkMore™ 創新配方是由常博士領導的研究團隊研發，經過多重測試後證實能有效改善健康，包括預防肥胖和其他代謝疾病、增強腸道健康、調節免疫反應以及減少焦慮。此配方更榮獲2022年日內瓦國際發明展銀獎。

GREEN全新推出的森煥輕盈日本水果下午茶是香港首個使用AkkMore 製作的下午茶。精緻的甜點放置在木質的下午茶層架上，中心放置迷人的蘑菇森林裝飾。獨特的設計營造出精緻的下午茶體驗，為一眾美食愛好者帶來非凡的享受。

下午茶以誘人的前菜打開序幕，包括：Impossible植物牛肉他他配鵪鶉蛋，炒有機滑蛋伴鳳尾蝦，挪威煙三文魚玫瑰伴珍珠魚子醬配蜜糖芥末汁及野菌松露白醬湯。其中，Impossible植物牛肉他他採用植物肉取代牛肉，為食客帶來環保的飲食體驗。