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2022-04-19 17:30:00

世界地球日2022︱本港初創團隊推出環保口罩 90天降解90.63%

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世界地球日2022︱本港初創團隊推出環保口罩 90天降解90.63%

世界地球日2022︱本港初創團隊推出環保口罩 90天降解90.63%

戴口罩不單令人感到侷促，更為大自然帶來極大負擔。由港人研發的「ÖKOSIX 綠適口罩」，是本地首個真100%生物可降解醫療級口罩，物料在指定環境下90天已降解90.63%，更在全球創新科技界「2022年日內瓦國際發明展」獲得金獎，技術獲國際肯定。隨著4月22日世界地球日就到，大家不妨為環境出一分力！

環保品牌「ÖKOSIX 綠適口罩」於2021年成立。 除達到一般意義的「生物可降解」要求外，「ÖKOSIX 綠適口罩」預期更會滿足更嚴格的ASTM「可堆肥」標準，指在特定環境下，會快速降解成二氧化碳、水及其他無害生物質(Biomass)，不會留下有毒的殘餘物質。

16億個口罩流入海洋

疫情至今，全球塑膠生產量已倍增至3.67億噸。根據南丹麥大學的統計，全球在2020年棄置約15,000億個口罩(6百萬噸塑膠垃圾)，當中有約16億個口罩流入海洋。口罩最終會轉化成微塑膠，不但會污染環境及食物鏈，更會在海洋殘留長達1000年，對環境及地球上的生物造成不可逆轉的傷害。

ÖKOSIX可解降口罩售價約$4/個。

植物纖維及全天然物料作原材料

ÖKOSIX 綠適口罩」由植物纖維及全天然物料作為口罩原材料，不含塑膠，口罩本體、鼻樑條、耳繩及包裝全部均可以降解。在ASTM D5511-18無氧降解測試報告中顯示，ÖKOSIX物料於指定環境下90天已降解90.63%，快速降解成二氧化碳、水及其他無害生物質，不會留下有毒的殘餘物質，大大減低傳統即棄口罩對環境帶來的負擔。

ÖKOSIX納米過濾層已通過ASTM F2100 Level 3認證(BFE>99%, PFE>99%)，其纖維粗幼僅為頭髮百分至千分之一，具高透氣度同時亦有效阻隔細菌病毒。

「ÖKOSIX 綠適口罩」由植物纖維及全天然物料作為口罩原材料。

「ÖKOSIX 綠適口罩」由植物纖維及全天然物料作為口罩原材料。

定價約$4一個

為鼓勵大家一同保護環境，ÖKOSIX可解降口罩的售價將與市面上傳統即棄口罩價錢相若，定價約$4/個，共設2款包裝，包括6個裝及36個裝，口罩計劃於今年5月正式面世。

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